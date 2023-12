Os planetas do globo ocular são reais?

Escrito por Robert Scocchi |

Se você já sentiu que está sendo observado de longe, pode ser porque os planetas estão observando você. Bem, pode não ser realmente o caso, mas a crença predominante entre os astrônomos é que existem muitos planetas flutuando no espaço profundo que poderiam potencialmente hospedar vida. Esses exoplanetas parecem globos oculares intergalácticos gigantes e têm uma aparência distinta que, você adivinhou, tem uma notável semelhança com um globo ocular flutuando no espaço.

Qual é o globo ocular do planeta?

Os planetas do globo ocular são exoplanetas presos em uma fase de bloqueio de maré. O bloqueio de maré ocorre quando um corpo celeste gira na mesma velocidade de sua órbita, tornando-o sempre visível de um lado, com um lado sempre voltado para a direção oposta de um ponto de observação. Nossa Lua, por exemplo, está travada em termos de maré na Terra, e é por isso que o Pink Floyd se referiu ao lado escuro da Lua.

Embora a Terra não esteja sincronizada com o Sol, os planetas do globo ocular compartilham uma relação com sua estrela mais próxima, uma relação semelhante à relação da Lua com a Terra. Em outras palavras, cada planeta do globo ocular tem um lado diurno e um lado noturno com características físicas únicas.

Impressão artística do planeta Eyeball da NASA

dia vs. Aspectos noturnos

Os planetas do globo ocular têm diferentes formas e formatos, mas sempre têm um lado diurno e um lado noturno. O lado diurno, como o próprio nome sugere, está preso numa fase de luz diurna perpétua, sempre voltado para a sua estrela-mãe e exposto à radiação estelar. No lado diurno, você pode esperar ver paisagens áridas que provavelmente não sustentarão vida.

Por outro lado, os planetas do globo ocular podem estar cobertos de gelo no seu lado noturno. Como este lado do planeta está longe de uma fonte constante de calor, a superfície provavelmente está coberta de gelo e, em alguns casos, de água semelhante aos oceanos da Terra.

quente vs. Olhos gelados

Mas é aqui que fica interessante. Existem dois tipos conhecidos de planetas oculares: globos oculares quentes e globos oculares gelados. Os globos oculares quentes estão localizados perto do calor da sua estrela-mãe, sendo os seus anéis de gelo derretido potencialmente habitáveis ​​para plantas ou organismos mais complexos.

Por outro lado, os planetas gelados com um lado congelado ainda estão presos num estado de escuridão perpétua. Mas como estão longe da sua estrela-mãe, o lado diurno não é necessariamente terra seca, mas coberto por vastas massas de água não muito diferentes das da Terra.

Com esta informação em mente, não está fora da possibilidade de que a água nestes planetas possa ser um terreno fértil (ou, neste caso, água) para o florescimento de formas de vida extraterrestres.

Contudo, deve-se notar que estamos falando de dois extremos possíveis. Isto significa que, além dos planetas quentes e gelados, pode haver uma escala móvel de temperaturas em todo o nosso vasto e expansivo universo. Quando se consideram as diferentes formações de nuvens, as distâncias das fontes primárias de calor e as diversas composições químicas destes misteriosos exoplanetas do globo ocular, cada planeta do globo ocular pode ter um conjunto único de propriedades distintas da sua localização atual no espaço profundo.