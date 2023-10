Annapurna Interactive está coletando 12 de seus melhores jogos em um cartucho Switch de US$ 200

A Annapurna Interactive provou seu valor desde seu primeiro videogame, O que resta de Edith Finchfoi lançado em 2017. Agora, a empresa de games está lançando a versão Coleção de edição limitada Annapurna Interactive Deluxe para Switch Com 12 jogos exclusivos disponíveis em um cartucho.

Os títulos incluídos no jogo Annapurna original executam o jogo: Condado de Donuts, Gorojoa, Kentucky Road Zero: edição para televisão, Néon branco, Corações Selvagens Sayonara, Fuga artística E Sem um caminho Todos fazem parte da nova coleção. Também apresenta as primeiras versões físicas do Switch Caso existam…, Tarde demais, Cinza solar E eu estou morto. A Annapurna Interactive lançou uma coleção semelhante em 2020 para PS4, vendendo uma coleção física de oito títulos.

12 partidas lendárias. 1 cartucho. Apresentando a coleção de edição limitada Annapurna Interactive Deluxe para Switch, comemorando mais de uma década de ótimos jogos. Vem com um livro de arte e um estojo de transporte para o controlador. As pré-encomendas serão abertas na quinta-feira, 26 de outubro, às 9h, horário do Pacífico. pic.twitter.com/GtqTw4zoop -iam8bit (@iam8bit) 24 de outubro de 2023

Junto com a coleção estão alguns recursos adicionais, como uma introdução do fundador da empresa, um livreto de arte com informações de todos os 12 criadores de jogos, um pacote de arquivos especialmente projetado e um controlador e cartucho Annapurna Interactive personalizados – exclusivos para este lançamento.

Você terá que agir rápido se quiser um dos conjuntos Deluxe Edition de US$ 200, pois há apenas 2.500 cópias disponíveis para compra. As pré-encomendas das coleções Nintendo Switch da Annapurna Interactive serão abertas em 25 de outubro às 12h ET exclusivamente em iam8bit aqui Deve ser lançado antes de 2024.