O diretor de Halo Infinite, Joseph Staten, deixa a 343 Industries para ingressar na Xbox Publishing

Os créditos de Staten incluem uma longa história com a série Halo, começando com seu papel como diretor de cinema em Combat Evolved, Halo 2 e Halo 3. Seu trabalho no universo Halo inclui escrever alguns de seus romances, e ele também atuou como estúdio liderar. Autor principal No shooter de ficção científica da Bungie, Destiny. Ele deixou sua função de MMO e mais tarde ingressou na Microsoft em 2014.

O estúdio Halo está entre os muitos afetados pelas demissões da Microsoft, incluindo o estúdio Gears of War, The Coalition e muito mais. Recentemente adquiriu a Bethesda . Microsoft Artigos Ele observa que os cortes afetam 5% de sua força de trabalho. Isso é além de 1.000 funcionários deixaram o trabalho em outubro de 2022.

Com cortes e reestruturações se espalhando em seus estúdios de jogos, a Microsoft ainda está avançando com aquisições. Há um ano, a empresa anunciou que iria Compre Activision Blizzard Por um recorde de US$ 68,7 bilhões. que O negócio mais tarde foi criticado pelos reguladores como a Comissão Federal de Comércio dos EUA, à medida que as investigações continuam.

