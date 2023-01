Assassin’s Creed Devs Grill Boss é sobre perseguir tendências e demissões

cenário : Christian Petersen ( Getty Images )

O CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, enfrentou perguntas difíceis de alguns funcionários estressados ​​e irritados sobre erros recentes e planos futuros em uma sessão de perguntas e respostas em toda a empresa na quarta-feira. A reunião ocorre apenas uma semana depois Assassino de doutrina Editor anunciado Novos cancelamentos e atrasos e medidas de corte de custose disse aos funcionários que “a bola está do seu lado” para ajudar a colocar a empresa de US$ 3 bilhões de volta no caminho certo.

“A bola agora está em nossa quadra – há anos está em sua quadra, então por que você manuseou a bola tão mal, que nós, os trabalhadores, temos que consertá-la para você?” Leia uma pergunta votada por alguém de uma lista enviada anteriormente pelos canais de comunicação da empresa e visualizada por kotaku. Era uma referência ao agora infame e-mail Guillemot Enviado para a equipe na semana passada Isso parece culpar o editor por erros recentes e responsabilizar os funcionários de nível inferior por consertar a situação.

Guillemot abriu a reunião com um pedido de desculpas. “Ouvi seus comentários e lamento que tenha sido interpretado dessa forma”, disse Guillemot, segundo fontes presentes que não estavam autorizadas a falar com a imprensa. “Quando digo ‘a bola está do seu lado’ para entregar nosso elenco no prazo e com o nível de qualidade esperado, queria transmitir a ideia de que mais do que nunca preciso do seu talento e energia para fazer isso acontecer. jornada de equipe que obviamente começa comigo e com a equipe de liderança para criar as condições para que todos nós tenhamos sucesso juntos.”

Embora esse esclarecimento ressoasse com alguns desenvolvedores, outros falaram com eles kotaku continue sentindo Gestão está longe da realidade E eles encontraram pouco na reunião para tranqüilizá-los. O caso de uma hora foi repleto de chavões da indústria, jargão de negócios e luz sobre os detalhes. O CFO Frederick Doggett disse que eles precisavam cortar custos e aumentar a produtividade. A chefe de pessoal Annika Grant rejeitou uma proposta recente para uma semana de trabalho de quatro dias e disse que os aumentos necessários para acompanhar a inflação não estavam mais na mesa em meio às atuais dificuldades financeiras. Nenhum dos executivos abordou diretamente o último chamada de greve sobre as condições de trabalho no estúdio da empresa em Paris.

Guillemot permaneceu vago sobre a possibilidade de demissões também. “Não se trata de fazer mais com menos, mas de encontrar maneiras de fazer as coisas de maneira diferente em toda a empresa”, disse Guillemot a certa altura.

A reunião ocorre após um 2022 particularmente ruim para a editora global, que não incluiu nenhum filme de grande sucesso, pois muitos projetos foram adiados, Preso no inferno do desenvolvimentoOu foi enviado e não conseguiu encontrar uma audiência. “A administração parece estar fora do jogo dizendo que precisamos nos adaptar a uma indústria em evolução”? Leia uma das perguntas da reunião, que recebeu centenas de endossos: “Por que estamos perseguindo tendências em vez de identificá-las?”

Those trends could include the company’s 2021 Erro em NFTs Ou sua parceria com o agora extinto serviço de streaming Google Stadia. Também poderia descrever a corrida recente da editora para enviar vários spin-offs gratuitos para franquias existentes e uma lista lotada de jogos battle royale e atiradores baseados em heróis. Alguns deles, como Hyperscape E Roller Campeões, já foi lançado e lutou para encontrar audiências. outros gostam divisão do coração Foi anunciado há algum tempo e ainda não foi anunciado.

Ghost Recon: linha de frente é outro exemplo. Revelado em 2021, parecia um roubo Call of Duty Warzone. Chamada à ação Mas com algumas novidades na jogabilidade. Testes internos revelaram que ela realmente jogou como um Call of Duty Warzone. Chamada à ação roubo e a Ubisoft decidiu terminá-lo no verão passado com três outros projetos, deixando Ghost Recon Os fãs estão coçando a cabeça e os desenvolvedores estão desapontados.

Na reunião de hoje, Guillemot falou sobre dobrar as franquias principais da Ubisoft, como Assassino de doutrinaE grito distanteE Isto Tom Clancy Jogos, incluindo seis signos do arco-íriscujo CEO compara seu potencial ao da Riot Games corajoso. Alguns são da opinião de que ela recuou não apenas na busca de tendências, mas também na experimentação. Marie-Sophie de Wooper, vice-presidente sênior de operações do estúdio, disse quando perguntada por que a empresa não buscou jogos menores e mais diversificados como ano 1800.

Uma grande crítica A Ubisoft nos últimos anos tem sido a falta de divergência entre as sequências e o excesso de confiança em um enredo de mundo aberto que passou de franquia para franquia. Questionado sobre a falta de criatividade, Guillemot apontou Far Cry 6 Como um jogo de “alta qualidade”, ainda era considerado “não inovador o suficiente”. Ainda não está claro como a Ubisoft conciliará os requisitos de orçamento e a complexidade de produção de seus filmes de grande sucesso com as apostas criativas no futuro.

kotaku entendido que os desenvolvedores estão em Alguns dos projetos cancelados recentemente serão articulados para ajudar a enviar jogos como Assassin’s Creed Mirage, que é uma entrada menor e mais tradicional da série Stealth Action. Originalmente planejado como um Assassin’s Creed Valhalla expansão, Miragem Tornou-se um jogo completo Em parte pela necessidade de preencher lacunas no calendário de lançamentos da Ubisoft. Em vez disso, desliza para o ano fiscal a partir de abril de 2023, juntamente com Crânio e ossos E Avatar: Fronteira de Pandora. Guillemot recentemente chamou essa formação e além da melhor da história da empresa, embora, se seu passado recente for uma indicação, é improvável que saia exatamente como planejado.

A Ubisoft não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.