A atualização do iOS 16.3 da próxima semana corrigirá vários bugs comuns do iPhone

Quando o iOS 16.3 chegar à rede, ele terá alguns novos recursos interessantes, incluindo suporte para o HomePod de segunda geração e chaves físicas de segurança. Ele também conterá duas grandes correções que os usuários do iPhone estavam esperando.

De acordo com as notas de lançamento e o candidato a lançamento da Apple, que chegaram aos dispositivos beta na quarta-feira, o iOS 16.3 “corrige um problema em que linhas horizontais aparecem temporariamente ao ativar o iPhone 14 Pro Max”. Nas últimas semanas, alguns usuários do iPhone 14 reclamaram disso Linhas horizontais piscaram em suas telas. Segundo relatos nas redes sociais e Quadros de discussão, as linhas aparecem quando o iPhone é ativado ou reiniciado. Além disso, o lançamento corrige alguns bugs irritantes na tela de bloqueio, Siri e CarPlay:

Resolve um problema em que o plano de fundo pode aparecer preto na tela de bloqueio

Corrige um problema em que o widget Home Lock Screen não exibe com precisão o status do aplicativo Home

Resolve um problema em que a Siri pode não responder corretamente às solicitações de música

Resolve problemas que podem fazer com que as solicitações da Siri no CarPlay sejam mal interpretadas

A outra questão está relacionada à nova arquitetura doméstica que chegou anteriormente no iOS 16.2. Pouco antes das férias, a Apple Recurso retirado, o que melhora a confiabilidade e a eficiência, já que há um problema com o compartilhamento – mas sem fornecer uma atualização de quando ele será restaurado. A atualização da estrutura da casa reapareceu em um segundo iOS 16.3 beta, indicando que a Apple corrigiu o problema. No entanto, isso não é mencionado nas notas de lançamento, portanto, não está claro se fará parte do iOS 16.3 ou chegará como uma atualização separada.

O iOS 16.3 deve chegar na terça ou quarta-feira, junto com o macOS Ventura 13.2.