O Departamento de Transportes emitiu a maior multa de todos os tempos à American Airlines por atrasos na pista

CNN

–



A American Airlines enfrenta a maior multa de todos os tempos por manter os passageiros esperando nos aviões durante atrasos de horas.

O Departamento de Transportes disse em comunicado que está impondo uma multa de 4,1 milhões de dólares, a “maior penalidade civil que o departamento já avaliou”, pelos longos atrasos na pista de 43 voos que afetaram mais de 5.800 passageiros. As viagens ocorreram entre 2018 e 2021.

No maior atraso, os passageiros embarcaram em um avião no Texas em agosto de 2020 por seis horas e três minutos. O voo de 105 passageiros pousou após ser desviado do Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth devido ao mau tempo, e o Departamento de Transportes afirmou que “os americanos não têm recursos suficientes para lidar adequadamente com muitos desses voos assim que pousarem”.

As regras federais estabelecem o tempo máximo que os passageiros podem ficar retidos sem oportunidade de desembarcar antes da decolagem ou após o pouso, em três horas para voos domésticos e quatro horas para voos internacionais. As regras atuais também exigem que as companhias aéreas forneçam água e lanche aos passageiros.

A American disse à CNN que os atrasos foram todos causados ​​por “eventos climáticos extraordinários” e “representam um número muito pequeno dos 7,7 milhões de voos durante este período”.

A empresa também disse que investiu em tecnologia para lidar melhor com voos em condições climáticas severas e reduzir o congestionamento nos aeroportos.

“Esses esforços já estão proporcionando benefícios significativos aos nossos clientes e membros da equipe, e continuamos a procurar formas inovadoras de melhorar ainda mais”, afirmou a companhia aérea.

A American pagará US$ 2,05 milhões da multa ao governo e será responsável pelo pagamento da outra metade em compensação aos passageiros.