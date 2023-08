A produção da Toyota no Japão foi interrompida devido a falhas no sistema nas montadoras

TÓQUIO (Reuters) – A Toyota Motor Corp (7203.T) disse nesta terça-feira que suspendeu as operações em todas as suas fábricas de montagem no Japão devido a uma falha no sistema de produção, interrompendo a produção doméstica na empresa mais vendida do mundo. montadora de automóveis.

Um porta-voz da empresa disse que a falha estava impedindo a Toyota de encomendar os componentes e que sua causa ainda estava sob investigação, embora “provavelmente não fosse devido a um ataque cibernético”.

O porta-voz disse que a Toyota suspendeu as operações em 12 fábricas em seu mercado doméstico na manhã de terça-feira e adicionou as duas últimas fábricas na tarde. Não ficou claro quanta produção foi perdida.

Cálculos da Reuters mostraram que as fábricas juntas respondem por cerca de um terço da produção global da montadora.

A produção doméstica da Toyota estava se recuperando após uma série de cortes de produção atribuídos à escassez de semicondutores. A produção aumentou 29% no período janeiro-junho, o primeiro aumento desse tipo em dois anos.

Os cálculos da Reuters mostraram que a sua produção no Japão foi em média cerca de 13.500 veículos por dia no primeiro semestre do ano. Isso exclui veículos do grupo de montadoras Daihatsu e Hino.

As operações foram interrompidas por um dia no ano passado, quando um fornecedor foi atingido por um ataque cibernético, que prejudicou a capacidade da Toyota de encomendar peças. A Toyota retomou as operações usando uma rede de backup.

O incidente de terça-feira teve um grande impacto. A Toyota Industries Corporation (6201.T) disse que suspendeu parcialmente as operações em duas fábricas de motores devido a um mau funcionamento na montadora.

A Toyota é pioneira na gestão de inventário just-in-time, o que mantém os custos baixos, mas significa que a interrupção da cadeia de abastecimento coloca a produção em risco.

Embora a causa da última falha não tenha sido clara, as empresas japonesas têm estado em alerta nos últimos dias, já que empresas e escritórios governamentais relataram assédio telefônico.

O governo disse que as ligações provavelmente eram da China e estavam relacionadas ao Japão liberando água radioativa tratada da usina nuclear destruída de Fukushima no Oceano Pacífico.

O preço das ações da Toyota subiu 0,12%, para 2.439 ienes, nas negociações da tarde, depois de passar a maior parte da manhã em território negativo.

(Reportagem de Satoshi Sugiyama) (Reportagem de Myung Kim e Kevin Krolicki) Edição de David Dolan e Christopher Cushing

