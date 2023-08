As ações da Fisker sobem. A startup de veículos elétricos está ampliando as entregas para 3 novos países.

tamanho da fonte





Ligando o carro elétrico

Fisker



A empresa está expandindo as entregas de seus SUVs Ocean para mais países. Os investidores estão aceitando as notícias com calma. Isso é exatamente o que Fisker deveria fazer neste momento.

Fisker (símbolo de ação: FSR) na segunda-feira anunciar Abriu três novos mercados europeus para entrega: Bélgica, Holanda e Suíça. As entregas aos países estão previstas para começar em setembro.

O Fisker já foi lançado na Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Suécia e Reino Unido, além de Canadá e Estados Unidos.

“É muito entusiasmante que estejamos a expandir-nos para novos países europeus”, disse o CEO Henrik Fisker num comunicado de imprensa. “Em última análise, queremos vender os nossos carros em todo o mundo, mas estabelecer uma presença forte e precoce na Europa sempre foi uma das nossas principais prioridades”.

As ações da Fisker subiram 0,7% nas negociações de pré-mercado de segunda-feira, a US$ 5,85 por ação.



Standard & Poor’s 500

E



Composto Nasdaq

Os futuros subiram 0,1% e 0,2%, respectivamente.

Fisker e seu parceiro

Magna Internacional



(MGA) produziu 1.022 SUVs no segundo trimestre. Isso foi menos do que o número planejado de 1.400 a 1.700. Apenas alguns foram entregues no trimestre – apenas 11 chegaram a clientes europeus.

Para 2023, Fisker espera produzir entre 20 mil e 23 mil unidades. Em maio, a faixa de produção do departamento no ano era de 32 mil a 36 mil veículos. Em fevereiro, a faixa era de 42 mil a 43 mil unidades para 2023.

A empresa culpa os problemas da cadeia de abastecimento pela redução da orientação de produção.

Os cortes afetaram os estoques. Indo para as negociações de segunda-feira, as ações da Fisker caíram cerca de 20% até agora neste ano e cerca de 10% nos últimos três meses.

Wall Street espera vendas de cerca de US$ 860 milhões no segundo semestre de 2023. As vendas deverão aumentar para US$ 3 bilhões em 2024.

Essa receita virá da venda de SUVs oceânicos. A produção do segundo veículo da empresa, denominado Pear, está prevista para começar em 2025. O Ocean é construído pela Magna. A pêra será construída por

Indústria de Precisão Hon Hai



(2317.Taiwan), conhecida como Foxconn.

Os preços das peras devem começar em torno de US$ 30.000. Aqueles para o oceano custam cerca de US$ 38.000.

