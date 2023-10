O déficit federal praticamente dobrou no ano fiscal de 2023

CNN

O défice orçamental dos EUA aumentou no ano fiscal de 2023, o que deverá complicar os esforços do Congresso para chegar a um acordo sobre despesas federais antes que o financiamento governamental termine no próximo mês.

O défice atingiu 1,7 biliões de dólares no ano fiscal mais recente, que terminou em 30 de setembro, segundo dados do Departamento do Tesouro divulgados na sexta-feira. Isto representa um aumento de 320 mil milhões de dólares, ou 23%, em relação ao ano fiscal anterior.

No entanto, o défice duplicaria essencialmente para cerca de 2 biliões de dólares se o impacto do plano federal do presidente Joe Biden para cancelar a dívida estudantil – que o Supremo Tribunal anulou antes de poder entrar em vigor – não fosse incluído.

O Tesouro dos EUA listou o défice do ano fiscal de 2022 em 1,4 biliões de dólares porque teve em conta o custo da proposta do presidente. Caso contrário, o défice estaria mais próximo de um bilião de dólares.

A agência registou então o cancelamento do plano de cancelamento a fim de poupar dinheiro para o ano fiscal de 2023, reduzindo o tamanho do défice para 1,7 biliões de dólares.

“Somos uma nação viciada em dívidas”, disse Maya McGinnis, presidente do apartidário Comité para um Orçamento Federal Responsável. “Com a economia a crescer e o desemprego perto de mínimos históricos, este era o momento certo para incutir responsabilidade fiscal e reduzir o nosso défice”, acrescentou.

O enorme peso da dívida do país ficará mais caro nos próximos anos à medida que os pagamentos de juros aumentarem.

“Estamos vendo em tempo real uma combinação dolorosa de aumento da dívida, inflação e custos de juros, que levam a mais dívida”, disse Michael Peterson, CEO da Fundação Peter J. Peterson, uma organização apartidária que busca aumentar a conscientização sobre a questão da dívida. Desafios fiscais de longo prazo enfrentados pelos Estados Unidos “Os custos dos juros aumentaram quase 40% no ano passado e em breve gastaremos mais em juros do que na defesa nacional.”

A diminuição significativa das receitas fiscais também contribuiu para o crescimento do défice.

Mais de 40% do salto deve-se à redução das receitas fiscais, segundo Bernard Yaros, economista-chefe para os EUA da Oxford Economics. As receitas do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares caíram porque a fraqueza do mercado de ações em 2022 deprimiu os ganhos de capital e porque o Internal Revenue Service prolongou os prazos fiscais para grande parte da Califórnia e partes do Alabama e da Geórgia devido a desastres naturais.

Além disso, o aumento dos gastos em programas de benefícios, incluindo a Segurança Social e o Medicare, bem como no Medicaid, é responsável por pouco mais de um quarto do aumento do défice orçamental, disse Yaros. O aumento do número de beneficiários da Segurança Social e um ajustamento do custo de vida de 8,7% para 2023, alimentado pela inflação, contribuíram para o aumento das despesas.

Os dados do défice anual provavelmente terão em conta as já tensas negociações do Congresso sobre o financiamento das agências federais para o ano fiscal de 2024. Os legisladores aprovaram a medida provisória de gastos em 30 de setembro, pouco antes do encerramento do governo federal. Estendeu o financiamento federal até 17 de novembro.