O UAW está pressionando as montadoras de Detroit a fazerem uma oferta melhor, ameaçando mais greves

DETROIT (Reuters) – O presidente da United Auto Workers, Sean Fine, alertou nesta sexta-feira sobre mais greves nas fábricas de caminhões e SUVs dos EUA, a menos que as três montadoras de Detroit melhorem suas ofertas de salários e benefícios, insistindo que as empresas podem pagar mais do que os pacotes padrão oferecidos.

“Estamos atingindo os três grandes como nunca antes”, disse Fine. “Essas empresas altamente lucrativas têm muito a oferecer.”

Após cinco semanas de greves, Fine disse que o UAW recebeu novas ofertas de contrato da General Motors (GM.N) e da Stellantis, controladora da Chrysler (STLAM.MI), nas últimas 24 horas. A Ford (FN) fez sua última oferta há mais de duas semanas.

Fine confirmou que os Três de Detroit concordaram com uma oferta de aumento salarial de 23% e fizeram progressos em outras questões. Mas ele disse aos membros do UAW que “há mais a ser conquistado”. GM e Ford afirmam que aumentos adicionais no custo de vida já elevaram suas ofertas de remuneração total para mais de 30%.

Fine reconheceu que alguns membros do UAW querem votar as propostas, mas exortou-os a não ceder ao “medo, incerteza, dúvida e divisão” que, segundo ele, foram semeados pelas empresas.

Embora tenha alertado sobre o potencial de ataques ampliados, Finn também disse aos membros do UAW que as negociações estavam chegando ao fim. “Esta é a parte mais difícil da greve”, disse ele. “Logo antes de um acordo ser alcançado é quando há um forte impulso para percorrer a última milha.”

As ações da General Motors e da Ford fecharam em alta de cerca de 1% na sexta-feira, antes do discurso de Fine.

O sindicato abriu negociações exigindo um aumento salarial de 40%. As greves nas três montadoras começaram em 15 de setembro e agora mais de 34 mil sindicalistas estão lançando as primeiras greves simultâneas do UAW contra as três empresas de Detroit.

Forte em carros Ford

O progresso alcançado nas negociações de sexta-feira seguiu-se à greve surpresa do UAW na semana passada na grande fábrica de caminhões da Ford em Kentucky, que gera US$ 25 bilhões em vendas anuais.

Fine descreveu a greve em Kentucky como um aviso à General Motors e à Stellantis.

A Ford, que recebeu a oferta mais alta das três empresas, disse ter atingido o máximo que poderia pagar e permanecer competitiva.

Algumas das declarações mais fortes de Fine na sexta-feira foram dirigidas a Ford e Bill Ford, presidente da empresa e neto de seu fundador, Henry Ford. Durante décadas, a Ford construiu uma relação de cooperação com o UAW como uma vantagem competitiva contra a GM e a antiga Chrysler, agora Stellantis.

Fine declarou que “os dias em que o UAW e a Ford se uniram para lutar contra outras empresas acabaram”.

Ele também apontou para os US$ 600 milhões em ganhos da Ford no quarto trimestre, dizendo que isso equivaleria a cerca de US$ 1 por hora para todos os trabalhadores horistas da Ford durante a vigência do novo contrato.

“O que a Ford está nos mostrando é que o dinheiro está aí. Eles não querem que o tenhamos”, disse Fine.

As montadoras disseram que as demandas sindicais aumentariam significativamente os custos e prejudicariam suas ambições em relação aos veículos elétricos. A líder em veículos elétricos Tesla e marcas estrangeiras como a Toyota não são sindicalizadas.

A Ford disse num comunicado após a palestra de Fine que estava “ansiosa por concluir estas negociações”, citando a perda de salários e de participação nos lucros entre os trabalhadores.

Stellantis não fez comentários imediatos.

Bill Ford alertou que a greve estava afetando negativamente a montadora e a economia americana. A empresa de consultoria econômica Anderson Economic Group estimou que as perdas econômicas totais da greve atingiram US$ 7,7 bilhões, com os Detroit Three sustentando perdas de US$ 3,45 bilhões.

A Ford Motor ainda não falou sobre como as fábricas de baterias para veículos elétricos que planejam construir joint ventures com fabricantes de baterias asiáticos poderiam se enquadrar no acordo mestre do UAW.

Na sexta-feira, Fein não mencionou fábricas de baterias. O UAW quer que os fabricantes de automóveis permitam que o sindicato organize os seus trabalhadores, aumentando dramaticamente os seus salários dos níveis actuais abaixo das escalas salariais das fábricas de montagem.

(Reportagem de Joseph White em Detroit e Abhijith Ganapavaram em Bengaluru; Reportagem adicional de Ben Klayman em Detroit e Pratyush Thakur em Bengaluru; Escrito por Sayantani Ghosh. Editado por Sriraj Kalluvila, Peter Henderson e David Gregorio

