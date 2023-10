Aposentado precoce de 53 anos compartilha três arrependimentos de seus 20 anos

Foto: João Esteves para CNBC Make It

Alex Trias e a sua esposa Noki compraram um apartamento em Lisboa, Portugal, em 2015. Agora reformados, vivem dos dividendos das suas ações e desfrutam do estilo de vida descontraído português.

Se você quiser se aposentar mais cedo, há pouco espaço para cometer erros financeiros, já que seu objetivo é atingir um determinado patrimônio líquido em um cronograma complicado. Um grande investimento que não compensa ou uma compra grande e desnecessária pode atrapalhar seu progresso e atrasar seus planos de desistir. Através de um planejamento cuidadoso, Alex Trias conseguiu evitar tal revés em sua jornada rumo à aposentadoria aos 41 anos. “No que diz respeito a gastar dinheiro aos 20 anos, a verdade é que não me arrependo porque, na maior parte do tempo, não o fiz muito”, disse Trias à CNBC Make It. Embora o ex-advogado tributário ganhasse um salário de seis dígitos, ele diz que comprava roupas em lojas de descontos, usava transporte público e mantinha o mobiliário doméstico no mínimo para manter os custos baixos antes de se aposentar. No entanto, há lições financeiras que ele poderia ter aprendido antes. Aqui estão três coisas que Trias lamenta desde os 20 anos e suas dicas para evitar erros semelhantes.

Seja na vida profissional ou nas finanças pessoais, Trias aprendeu que nem sempre vale a pena tentar fugir da norma. “Aos 20 anos, perdi muito tempo e esforço tentando ser excepcionalmente original em vez de excepcionalmente competente”, diz ele. Ele aprendeu esta lição no início de sua carreira jurídica com um de seus mentores, que usou uma metáfora para descascar ostras: o trabalho de Trias é descascar o maior número possível de ostras e, embora possa ser mais divertido imaginar que ele está procurando pérolas, seria mais divertido do que “É mais fácil para você se concentrar apenas em se livrar daqueles malditos mariscos.” READ Wall Street reverte perdas com foco nas atas do Fed Em seu trabalho, Trias percebeu que às vezes as “melhores práticas” são chamadas assim por um motivo. Ele tinha a ideia de que você só pode avançar em sua carreira se se destacar ou tentar reimaginar táticas testadas pelo tempo. Mas o velho ditado “se não está quebrado, não conserte” se aplica com mais frequência do que você pensa.

“O maior arrependimento financeiro que tive não foram meus gastos, mas sim meus pensamentos”, diz Trias. “Eu estava pensando o tempo todo em investir baixo, esperar e depois vender por um preço mais alto. Não consigo explicar a ansiedade e a perda que esse tipo de estado de espírito causa.” Em vez de tentar acompanhar o mercado, Trias recomenda tornar a poupança e o investimento um hábito. “Uma coisa que funciona muito bem é o hábito quase estúpido de poupar e investir com frequência [time] Você recebe o seu salário, independentemente do que possa acontecer na economia global ou se você acha que as ações estão sobrevalorizadas. Para os investidores médios, Trias diz que não vale a pena perder tempo e isso faz com que você se sinta estressado e preocupado com seus investimentos o tempo todo. “Acho que tentando prestar atenção [to your net worth] “Mês a mês ou mesmo ano a ano provavelmente será contraproducente”, diz Trias. “Concentre-se não tanto no resultado final, mas nos hábitos que você forma.”