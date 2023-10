O Conselho de Segurança Nacional dos EUA afirma que 9 cidadãos americanos foram mortos no conflito israelense

Um míssil israelense lançado do sistema de defesa antimísseis Iron Dome tenta interceptar um míssil lançado da Faixa de Gaza sobre a cidade de Netivot, no sul de Israel, em 8 de outubro de 2023.



Washington

CNN

–



Nove cidadãos americanos morreram No conflito em IsraelIsto foi afirmado por um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, na segunda-feira.

“Neste momento, podemos confirmar a morte de nove cidadãos americanos. Apresentamos as nossas mais profundas condolências às vítimas e às famílias de todos os afetados e desejamos aos feridos uma rápida recuperação. Continuamos a monitorizar a situação de perto e permanecemos em alerta. contato com nossos parceiros israelenses, especialmente as autoridades locais”, disse o porta-voz em comunicado.

O porta-voz acrescentou: “Continuamos a monitorizar a situação de perto e em contacto com os nossos parceiros israelitas, especialmente as autoridades locais”.

As autoridades dos EUA estão a esforçar-se para determinar o número de americanos mortos ou feitos reféns no conflito. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse a Dana Bash da CNN no “Estado da União” no domingo que os Estados Unidos estão “fazendo horas extras” para verificar relatos de americanos desaparecidos e mortos, e o ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, disse que os americanos estão entre as “descobertas .” Reféns detidos em Gaza.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller, disse a Phil Mattingly, da CNN, na segunda-feira que as autoridades dos EUA estão em contato próximo com o governo israelense e as famílias das pessoas afetadas pelo ataque.

Os Estados Unidos prometeram apoio militar adicional nos próximos dias, embora disfunções políticas internas possam dificultar a resposta.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, anunciou no domingo que ordenou que o Ford Carrier Strike Group da Marinha dos EUA se dirigisse ao Mediterrâneo oriental, perto de Israel. Austin disse que o porta-aviões USS Gerald Ford é o porta-aviões mais avançado da Marinha e está implantado na região junto com um cruzador de mísseis guiados e quatro destróieres, como medida de dissuasão.

Mas o actual Comandante da Quinta Frota da Marinha dos EUA, responsável pelas operações navais dos EUA na região do Médio Oriente, incluindo o Mar Vermelho e o Golfo de Omã, é Ainda esperando pela atualização Ao vice-comandante do Comando Central dos EUA, que supervisiona as forças e operações dos EUA na região, após o senador republicano Tommy Tuberville comentar as afirmações militares.

Ao mesmo tempo, à medida que a administração Biden procura fornecer assistência adicional a Israel, Autoridades não tinham certeza no fim de semana Sobre o que pode ser alcançado sem um alto-falante sentado. O presidente em exercício da Câmara, Patrick McHenry, tem pouco poder além de suspender, atrasar ou reconhecer nomeações de oradores, e não está claro se ele pode participar em briefings de inteligência sobre a crise.

Funcionários da administração disseram que iriam recorrer aos actuais 100 milhões de dólares da Autoridade de Retirada Presidencial, que permite a rápida transferência de armas dos arsenais existentes, para enviar mais ajuda imediatamente, de acordo com uma pessoa familiarizada com a discussão. Autoridades disseram aos legisladores que a retirada provavelmente exigiria dinheiro adicional do Congresso.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.