Os Houthis no Iêmen destroem um petroleiro e abatem um drone americano Notícias da guerra israelense em Gaza

Os Houthis do Iémen danificaram um petroleiro e abateram outro drone MQ-9 Reaper dos EUA, ao mesmo tempo que prometeram mais ataques contra a guerra de Israel em Gaza.

O porta-voz militar do grupo alinhado ao Irã, Yahya Saree, disse em seu último discurso televisionado na manhã de sábado que o “navio petrolífero britânico Andromeda Star” foi alvo de mísseis navais no Mar Vermelho e foi diretamente atingido.

Os militares dos EUA confirmaram que o grupo disparou três mísseis balísticos antinavio no Mar Vermelho contra vários alvos e danificou o MV Andromeda Star. A Reuters informou que o navio foi recentemente vendido a uma empresa registrada nas Seychelles.

“O MV Andromeda Star relatou danos menores, mas continua sua viagem”, disse o Comando Central dos EUA (CENTCOM) em uma postagem no X, acrescentando que nenhuma vítima ou dano foi relatado pela coalizão militar naval liderada pelos EUA implantada na região. . A região para enfrentar ataques vindos do Iêmen.

O porta-voz militar Houthi também disse que suas forças de defesa aérea no Iêmen também abateram um drone de ataque MQ-9 Reaper do Exército dos EUA com um míssil no espaço aéreo da província de Saada “enquanto conduzia missões hostis”.

Os militares dos EUA não comentaram o drone, mas a CBS News confirmou que um MQ-9, que custa cerca de 30 milhões de dólares, “caiu” dentro do Iémen na manhã de sexta-feira e disse que uma investigação estava em andamento.

Este é o terceiro drone de ataque americano que os Houthis abatem desde o início da guerra em Gaza, já que o primeiro drone foi abatido em Novembro, seguido de outro em Fevereiro.

O grupo iemenita não fez comentários sobre novos ataques a navios nas vias navegáveis ​​próximas, mas os militares dos EUA disseram que mísseis anti-navio disparados pelos Houthis também tinham como alvo o MV MAISHA, um navio com bandeira de Antígua e Barbados operado pela Libéria. Nenhum dano foi relatado.

Numa reviravolta surpreendente, os árabes partilham agora o seu apoio à primavera americana. pic.twitter.com/zzGq7fE3VK – Hind Al-Amiri (@LibyaLiberty) 26 de abril de 2024

As Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) também confirmaram dois ataques a um navio – que parece ser o MV Andromeda Star – a cerca de 14 milhas náuticas (26 km) a sudoeste de Al Mokha (Al Mokha), no Iémen.

Acrescentou que a primeira explosão ocorreu “perto” do navio e que o segundo ataque, consistindo no que se acredita serem dois mísseis, danificou o navio.

O exército Houthi anunciou o ataque ao “navio israelense MSC Darwin” no Golfo de Aden na sexta-feira, acrescentando que disparou uma série de mísseis e drones contra alvos na cidade costeira de Eilat, no sul de Israel.

Na quinta-feira, o grupo lançou um ataque ao navio Maersk Yorktown, de bandeira norte-americana, de que é proprietário e operador, juntamente com o navio MSC Veracruz, ligado a Israel, com a defesa de navios de guerra norte-americanos e britânicos.

A reativação da atividade militar do grupo iemenita ocorre após semanas de relativa calma, quando o número de ataques diminuiu.

No terceiro dia depois de duzentos milhões de novas multidões encherem a Praça Al-Sabeen na capital, Sana'a, em lealdade e apoio a Gaza na inteligência artificial, “Com Gaza, orgulho, pesquisa e mobilização”. pic.twitter.com/DgRfdS2SfW – Muhammad Abdel Salam (@abdusalamsalah) 26 de abril de 2024

Tradução: No terceiro dia após 200 dias de guerra, novas multidões encheram a Praça Al-Sabeen na capital, Sanaa, em lealdade e apoio a Gaza na marcha “Com Gaza, Orgulho e Mobilização”.

Mas num discurso na sexta-feira, o líder do grupo, Abdul-Malik al-Houthi, rejeitou a ideia de que o declínio nos ataques estava ligado a fracas capacidades militares e prometeu mais ataques.

Ele também disse a um grande número de manifestantes na capital, Sanaa, e noutros locais, num discurso televisionado, que um “novo teatro de confronto” se tinha aberto, uma vez que os Houthis agora também tinham como alvo navios no Oceano Índico.

Os Houthis dizem que vão parar os ataques a uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, exigindo que Israel pare a sua guerra em Gaza. Os ataques Houthi perturbaram o comércio global e afectaram o tráfego no porto israelita de Eilat.

As pessoas nas áreas do Iémen controladas pelos Houthi têm protestado em grande número todas as sextas-feiras desde o início da guerra para expressar solidariedade aos palestinianos e condenar Israel e os seus aliados ocidentais.

Os Houthis inicialmente visavam apenas navios ligados a Israel que passavam pelo Estreito de Bab al-Mandab, mas expandiram-se para incluir navios americanos e britânicos depois de Washington e Londres realizarem ataques ao Iémen.

A mídia dirigida pelos Houthi informou que “milhões” de pessoas também saíram às ruas nas províncias do Iêmen na sexta-feira.