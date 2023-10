Por dentro da corrida armamentista da Ásia: China se aproxima de ‘avanços’ em submarinos com armas nucleares, diz relatório

HONG KONG (Reuters) – A corrida armamentista submarina está se intensificando à medida que a China inicia a produção de uma nova geração de submarinos com armas nucleares que, pela primeira vez, deverão desafiar os esforços crescentes dos Estados Unidos e seus aliados para localizá-los. .

Analistas e adidos de defesa regional dizem que há cada vez mais evidências de que a China está no caminho certo para ter o seu submarino de mísseis balísticos Tipo 096 operacional antes do final da década, com avanços no seu silêncio alimentados em parte pela tecnologia russa.

Uma investigação discutida numa conferência em Maio no Colégio de Guerra Naval dos EUA e publicada em Agosto pelo Instituto de Estudos Marítimos da China prevê que a monitorização de novos navios será mais difícil. Esta conclusão é credível, segundo sete analistas e três adidos de defesa baseados na Ásia.

“O Type 096 seria um pesadelo”, disse Christopher Carlson, submarinista aposentado, analista de inteligência técnica marítima e um dos pesquisadores. “Seria muito difícil detectá-los.”

Os esforços secretos para rastrear submarinos chineses com mísseis balísticos armados e movidos a energia nuclear, conhecidos como SSBNs, são um dos principais impulsionadores do aumento das implantações e do planeamento de contingência por parte da Marinha dos EUA e de outros militares em toda a região Indo-Pacífico. Espera-se que esta movimentação se intensifique quando o Tipo 096 entrar em serviço.

O Pentágono disse em Novembro que a Marinha Chinesa conduz rotineiramente patrulhas de dissuasão nuclear totalmente armadas com os seus antigos barcos Tipo 094 fora da Ilha de Hainan, no Mar da China Meridional, semelhantes às patrulhas que os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia e França realizam há anos.

Mas os submarinos Tipo 094, que transportam o míssil JL-3 lançado por submarino mais avançado da China, são relativamente barulhentos – uma grande desvantagem para os submarinos militares.

O jornal indica que o submarino Tipo 096 será comparado aos modernos submarinos russos em termos de furtividade, sensores e armas. Ela disse que o salto nas capacidades teria implicações “profundas” para os Estados Unidos e seus aliados na região Indo-Pacífico.

Baseado em parte em jornais militares chineses, cartas internas de oficiais superiores do ELP e dados de patentes, este artigo traça mais de 50 anos de desenvolvimento dos submarinos nucleares navais do ELP.

Contém imagens de satélite tiradas em novembro no novo estaleiro Huludao, na China, mostrando seções pressurizadas do casco de um grande submarino em construção. Isto coloca a construção dentro do cronograma para que os barcos estejam operacionais até 2030, um cronograma mencionado nos relatórios anuais do Pentágono sobre as forças armadas chinesas.

A pesquisa também detalha possíveis avanços em áreas específicas, incluindo propulsão a jato e refrigeração interna, com base na “inovação imitadora” da tecnologia russa.

Os Ministérios da Defesa da Rússia e da China não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.

O navio provavelmente será muito maior que o Type 094, permitindo que tenha uma “jangada” interna montada em suportes de borracha complexos para amortecer o ruído do motor e outros sons, semelhantes aos designs russos.

Carlson disse à Reuters que não acreditava que a China tivesse obtido as “joias da coroa” da Rússia – a sua tecnologia mais recente – mas que produziria um submarino furtivo o suficiente para ser comparado aos submarinos melhorados Akula de Moscovo.

“Temos dificuldade em encontrar e rastrear Akulas melhorados como estão”, disse Carlson.

Colin Koh, um cientista de defesa baseado em Singapura, disse que a investigação abriu uma janela para projectos de investigação secretos para melhorar os SSBNs da China, bem como melhorar as suas capacidades de guerra anti-submarino.

Koh, do S. College, disse: Rajaratnam International Studies em Singapura: “Eles sabem que estão atrasados, por isso estão tentando recuperar o atraso em termos de se acalmar e pressionar.”

Carlson disse acreditar que os estrategistas chineses, como a Rússia, manterão redes de segurança de curto prazo dentro de “bastiões” de proteção perto de suas costas, usando propriedades recentemente fortificadas no disputado Mar do Sul da China.

Eco da Guerra Fria

A perspectiva de SSBNs avançados complicará ainda mais a já intensa batalha de vigilância subterrânea.

Num eco dos esforços da era da Guerra Fria para caçar os “boomers soviéticos”, a localização de submarinos chineses tornou-se cada vez mais um esforço internacional, com os militares japoneses e indianos a ajudarem os Estados Unidos, a Austrália e a Grã-Bretanha, dizem analistas e adidos militares.

O treinamento em guerra anti-submarino está aumentando, assim como a implantação de aeronaves de caça submarina P-8 Poseidon no Sudeste Asiático e no Oceano Índico.

A aeronave avançada é operada pelos Estados Unidos, Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Grã-Bretanha e Nova Zelândia, que utiliza bóias acústicas e outras tecnologias mais avançadas, como a varredura da superfície do oceano, para encontrar submarinos à distância.

Os Estados Unidos estão também a realizar a maior revisão da sua rede ultrassecreta de vigilância marítima desde a década de 1950 para combater a crescente presença chinesa, informou a Reuters em Setembro.

A perspectiva de um SSBN chinês mais silencioso é impulsionada, em parte, pelo acordo AUKUS entre a Austrália, a Grã-Bretanha e os EUA, que verá um aumento da implantação de submarinos de ataque britânicos e americanos na Austrália Ocidental. Até 2030, a Austrália espera lançar os seus primeiros submarinos de ataque movidos a energia nuclear com tecnologia britânica.

“Estamos numa ótima fase aqui”, disse Alexander Neil, analista de defesa baseado em Cingapura. “A China está no caminho certo com uma nova geração de submarinos à frente dos primeiros barcos AUKUS – mesmo que sejam equivalentes em termos de capacidade, isso é muito importante”, disse Neal, membro adjunto do Fórum de Pesquisa do Pacífico, no Havaí.

Mesmo que a força submarina da China atinja a paridade tecnológica, terá de treinar agressiva e intensamente durante a próxima década para corresponder às capacidades do AUKUS, acrescentou.

Vasily Kashin, pesquisador militar chinês da Universidade HSE baseado em Moscou, disse que é provável que os engenheiros chineses tenham alcançado os avanços mencionados no relatório.

Embora a China provavelmente tenha adquirido alguma tecnologia russa importante na década de 1990, após a dissolução da União Soviética, não houve nenhum acordo de partilha conhecido entre Pequim e Moscovo, para além do acordo do reactor nuclear de 2010.

Ele disse que a China pode ter feito progressos através de modificações nos projetos russos e através de outras fontes, incluindo espionagem, mas é improvável que tenha a última geração de sistemas russos.

“A China não é um adversário da Rússia no domínio marítimo”, disse Kashin. “Isso não cria dificuldades para nós, cria problemas para os Estados Unidos.”

Greg Torode relata. Reportagem adicional de Guy Faulconbridge em Moscou; Editado por Gerry Doyle

