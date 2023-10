Um homem nascido na região do Golfo desapareceu após um ataque a um festival de música em Israel

Hirsch Goldberg Bollen, 23 anos, compareceu ao festival e enviou mensagens de texto arrepiantes para sua família, incluindo “Eu te amo” e “Sinto muito”, no sábado, antes de parar de responder. A Agência Telegráfica Judaica informou . O jornal noticiou que Goldberg Bolin, que nasceu em Berkeley, deixou sua casa em Israel na noite de sexta-feira, por volta das 23h, para participar do festival.

Goldberg Bolin supostamente se mudou para Israel com seus pais quando tinha sete anos e trabalhou como paramédico e garçom enquanto economizava dinheiro para uma viagem à Índia após completar o serviço militar obrigatório no início deste ano.

A Associated Press informou que milhares de jovens participaram no evento musical no sul de Israel, perto da fronteira de Gaza, e o ataque é agora considerado o pior massacre civil em Israel. Membros do Hamas atiraram, capturaram e realizaram bombardeios contra centenas de pessoas, e alguns sobreviventes do festival se esconderam por mais de seis horas aguardando resgate, informou a Associated Press.