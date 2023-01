O chutador do Cowboys, Brett Maher, fez o primeiro ponto extra em um 49ers bloqueado e recuperou com dois gols de campo no segundo tempo

Dallas Cowboys Kicker Brett Maher teve um jogo terrível na semana passada contra Tampa Bay BuccaneersE

Em cada um dos primeiros quatro touchdowns dos Cowboys, Maher perdeu o ponto extra. Ele empurrou os dois primeiros chutes para a direita, então puxou o terceiro chute para a esquerda. No quarto chute, ele acertou de fora da trave. Ele foi o primeiro jogador na história da NFL a perder quatro pontos extras em um jogo de playoff. (Ele converteu o ponto extra no quinto touchdown do Dallas.)

Apesar do fraco desempenho, os Cowboys o apoiaram solidamente durante toda a semana. Maher fez 50 de 53 pontos extras durante a temporada regular, bem como 29 de 32 em gols de campo.

“Sou um grande fã de Money Maher,” quarterback do Cowboys Dak Prescott Ele disse que depois que o time venceu sobre Tampa. “Falei com ele cara a cara depois do jogo e disse: ‘Deixa pra lá, vamos precisar dele’. Joguei uma semana atrás, então aconteceu. Então Quer dizer, isso acontece. Sabendo o que esse cara fez, com a resiliência que ele mostrou ao longo de sua carreira. Pessoalmente, não há dúvida de que ele voltará e será perfeito e nos ajudará a vencer.

Maher também teve apoio vocal de Mike McCarthy e Sir Lamb. No entanto, durante a semana que antecedeu a partida da Rodada Divisional contra São Francisco 49ers, Cowboys contratou o chutador Tristan Vizcaino para o time de treino, dando a eles outra opção no lugar de Maher na noite de domingo. Mas Dallas não trouxe Vizcaino para a lista ativa, então Maher será o escolhido.

E, aparentemente, ele teve uma experiência difícil no aquecimento. E não apenas quando se trata de levar ou não seus chutes. Os 49ers não pareceram gostar de Maher se aquecendo em seu lado do campo, interrompendo seu aquecimento brevemente antes de finalmente permitir que ele chutasse novamente.

Ah, e ele lutou com chutes também. De acordo com o The Athletic, Maher errou pelo menos quatro chutes durante a primeira parte do aquecimento, acertando todos eles.

As coisas parecem ter ido muito mal (err mais dois chutes) Proprietário do Cowboys, Jerry Jones Ele andou no campo Durante o aquecimento, para dar uma palestra estimulante a Maher. Para dizer bem, isso é muito incomum, embora Maher tenha ido atrás disso Ele faz suas próximas três tentativas.

As coisas não se acalmaram depois que a partida começou. Depois que Dalton Schultz fez o primeiro touchdown do jogo no segundo quarto, Maher interrompeu a primeira tentativa de ponto extra da tarde. Mesmo que os Niners não conseguissem acertar aquele chute, parecia que o try iria para a esquerda de qualquer maneira.

Mesmo com as lutas históricas de Maher, os Cowboys enviaram a ele um field goal de 25 jardas depois de perder um terceiro e um gol no terceiro quarto. A tentativa de Maher dividiu os ups para empatar o jogo em nove. Em seguida, ele tentou uma corrida de touchdown de 43 jardas com Dallas perdendo por 16-9, com cerca de 11 minutos para jogar, e isso também foi bom – ganhando impulso em uma disputa acirrada.

Este certamente não era o desenvolvimento que os Cowboys queriam durante o jogo mais importante de sua temporada, mas os dois gols de campo de Maher no segundo tempo podem dar a ele a confiança de que ele precisa.