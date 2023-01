Saquon Barkley sobre metas para a próxima década: ‘Não estou muito interessado em redefinir nenhum mercado, sou realista’

Momentos após o final da temporada de sua equipe perder por 38-7 para as águias Na noite de sábado, Saquon Barkley foi questionado sobre seu futuro com gigantes Saindo da temporada.

Ex-escolhido na primeira rodada, Barkley deve se tornar um agente livre quando o novo ano da liga começar em 16 de março. Embora ele não tenha certeza se voltará ao time, o duas vezes Pro Bowl está ficando para trás. Ele expressou otimismo sobre seu futuro com a Big Blue.

Após a derrota de seu time no playoff, Barkley disse: “Não consigo imaginar que seja a última vez que usei um uniforme do Giants”, disse Barkley. Via NFL Media.

Falando aos repórteres no domingo, enquanto os Giants limpavam seus armários, Barkley foi questionado sobre que tipo de contrato ele estaria procurando no período de entressafra.

Barkley disse: “Não estou realmente interessado em redefinir nenhum mercado. Sou realista. Sei o que estava prestes a fazer, mas dois anos de lesão não estão ajudando. Mas acho que consegui mostrar a qualidade de jogador que sou.”

A temporada de 2022 foi significativa para Barkley, que jogou no nível do Pro Bowl após lesões sofridas nas duas temporadas anteriores. Nesta temporada, Barkley correu para 1.312 jardas. Ele também correu para 10 pontos ao receber 57 passes para 338 jardas em 16 jogos da temporada regular.

Barkley foi fundamental para a vitória frustrante dos Giants sobre os Giants Vikings No fim de semana do Super Wild Card. Ele teve dois touchdowns no solo, totalizando 109 jardas multifacetadas em 14 toques. Barkley tem 82 jardas em 11 touchdowns contra os Eagles. Sua corrida de 39 jardas ajudou a definir o único touchdown dos Giants.

“Eu queria mostrar a eles que o homem que os cunhou ainda está aqui”, disse. Barclay disse. “Espero que sim. Todo mundo sabe que eu adoraria ser um gigante para o resto da vida, mas realmente não posso dar 100% de respostas. Em algum momento desta semana, vou conversar com meu agente Kim e ver o que está acontecendo .”

Barkley, sem dúvida, aumentou seu valor de mercado na última temporada. Atualmente, espera-se que ele tenha uma capitalização de mercado de $ 47,8 milhões em quatro anos, com um salário anual de pouco menos de $ 12 milhões anualmente, De acordo com Spottrack. Embora esse salário não elevasse seu status entre os running backs mais bem pagos da liga, faria dele o nono running back a ter um salário que lhe paga pelo menos US$ 10 milhões por temporada.

Christian McCaffrey atualmente coloca todos os concorrentes com um salário médio de pouco mais de US $ 16 milhões. Alvin Kamara, Ezequiel Elliott e Dalvin Cook completam a lista de linebackers que ganham US$ 15 milhões por ano. Derek Henry, Nick Chubb, Aaron Jones e Joe Mixon são os únicos outros showrunners que atualmente ganham pelo menos $ 12 milhões por temporada. Barkley provou nesta temporada que, quando está saudável, seu talento exige uma compensação correspondente.

Os gigantes têm o cap space necessário se decidirem investir mais em Barkley. Os Giants atualmente ocupam o terceiro lugar em termos de cap space na NFL e os mais competitivos na NFC East.