Os 49ers têm sido uma fábrica de drama fora de temporada. Eles vão para o jogo do título NFC de qualquer maneira

SANTA CLARA, CA – A peça que gerou mais uma polêmica São Francisco 49ers O NFC Championship Game estava fora do roteiro. Isso é o que seria uma boa opção para esta versão da franquia.

Com pouco mais de 5 minutos restantes no terceiro quarto, o placar estava empatado contra Dallas Cowboys No domingo, o quarterback do 49ers Brooke Purdy Ele correu para a esquerda e pegou sua mão. Cada escolha foi desenhista Estar aberto ao jogo não era. Ele provavelmente teria caído morto, exceto por uma manopla branca gigante no ar que pertencia a um tight end. Jorge Keitelque estava inexplicavelmente vazando para o espaço vazio.

Se você quiser Assistir Purdy Nas últimas sete partidas, foi aí que ele foi um pouco diferente na lateral-esquerda. Um cara que podia se mover, se alongar, jogar, “correr e fazer coisas”, como o técnico Kyle Shanahan disse uma vez – mesmo que isso significasse perder a cabeça e fazer algo que não era totalmente aconselhável até que funcionasse.

Normalmente, envolvia contar com o talento abundante ao seu redor para fazer a jogada certa. E de repente aqui estava seu fim estreito, Olhos arregalados como pratos de jantar, com a mão do tamanho de uma luva de beisebol no ar. Purdy teve que plantar e lançar um pouco pelo campo, em uma jogada que se estendeu muito e ficou sem opções seguras. O tipo de coisa que é perigosa para os veteranos e praticamente fora do comum para um novato.

Então Purdy, é claro, terminou com ela. Isso é o que ele faz. É isso que toda essa equipe faz, indo a lugares que, se você olhar bem para trás, não deveriam ter ido.

O que aconteceu a seguir foram destaques e física avançada. Purdy deixou sua própria linha de 14 jardas, então assistiu Kettle virar para a direita em 39… de sua máscara em 40… para a ponta dos pés à esquerda em 41… e finalmente, nas mãos de Kettle quando ele mergulhou em 47- -assim como um cornerback do Cowboys Trevon Diggs Ele errou o golpe por centímetros. O ganho de 30 jardas eletrizou a multidão, pois fazia parte de um drive de 10 jogadas e 91 jardas que terminou em um touchdown que definiu O 49ers nunca desistiu na vitória por 19-12 sobre o Cowboys.

A história continua

“Eu literalmente não gosto de ler [on the play]”,” disse Keitel após a vitória do 49ers. “Eu meio que vi um espaço e ele ainda não havia lançado, então eu estava indo para o campo. Ele me deu uma bola rebatida e eu estava apenas tentando ser dramático. É para a TV, cara. Tente ser um pouco dramático, empurre as avaliações para cima. É para isso que estamos aqui.” para ele “.

Bem, isso pode não ser o caso Todos Os 49ers estão aqui para isso. Uma vaga no Super Bowl está na mesa novamente, com San Francisco agora se preparando para enfrentar Philadelphia Eagles Na estrada no jogo do título NFC no próximo fim de semana. Kittle e Purdy criaram uma cena de circo que agora completa o círculo, trazendo o 49ers, uma das maiores séries de offseason da TV, para um lugar que parecia menos provável com o passar da temporada.

Ouvindo Kettle no domingo e vendo o time tremer enquanto a energia inundava o vestiário após a vitória sobre o Dallas, aquele drama parecia tão distante. E talvez isso seja uma grande prova de que as equipes têm talento, mas também um monte de disfunções no período de entressafra. Há algo que sugere que mesmo quando muito parece incerto ou de lado, o tempo, o talento ou o treinamento (ou os três) podem juntar tudo novamente.

Para que não esqueçamos, não demorou muito para que Kittle estivesse circulando na mídia em junho passado, fazendo um trabalho promocional para seu projeto Tight End University, quando parecia que todas as outras perguntas estavam descendo de uma nuvem de tempestade. extra largo Debo Samuel rei Solicitação de troca E alguns acreditam que ele jogou sua última partida com 49 jogadores. Jimmy Garoppolo Ele ainda estava se recuperando de uma cirurgia no ombro e de alguma forma estava na lista – ao mesmo tempo em que foi instruído a se afastar. Ninguém tem ideia se ele é um quarterback do segundo ano Tri Lance Ele foi capaz de ser um transeunte meticuloso, para não mencionar viver de acordo com o capital de resgate do projeto gasto para obtê-lo. Wunderkind coordenador ofensivo Mike McDaniel partiu para Miami Dolphin E ele levou consigo seus brilhantes esquemas de jogos de corrida. A agência livre foi praticamente sem intercorrências e a classe de recrutamento não teve escolhas de primeira rodada, mas há muitas piadas sobre pegar um zagueiro (Purdie) com um irrelevante “Sr.

No final da sétima semana, o 49ers estava 3-4, Lance foi concluído para a temporada e Garoppolo foi novamente o zagueiro titular. Mesmo trocando por jogging Christian McCaffrey Ele parecia esperançoso na melhor das hipóteses e desesperado na pior das hipóteses. Mas essa foi a coisa engraçada sobre esta temporada para a Classe 49. Eles foram considerados mortos do “quadro geral” várias vezes no ano passado. Do drama de Lance-Garoppolo às primeiras lesões, desde o início da gagueira até então Tendo que recorrer a Purdy após a lesão de GaroppoloParecia que os 49ers estavam de alguma forma flutuando acima do caos, se não falhando inexplicavelmente.

A posição de quarterback Trey Lance-Jimmy Garoppolo foi uma das grandes manchetes da temporada para o 49ers. Então, naturalmente, o novato “Mr. Irrelevant” Brock Purdy os levou ao jogo do campeonato NFC. (Foto AP/Josie Libby)

Claro, iríamos descobrir o que não sabíamos há um ano, ou seis meses atrás… ou mesmo oito semanas atrás. Aquele lado defensivo Nick Bosa E a unidade ao seu redor ficará saudável e se transformará em uma ferramenta mortal nas mãos do coordenador Demico Ryan. McCaffrey seria perfeito para um ataque que se tornou profundo, saudável e oportuno. que alguns dos outros Os contendores da NFC começarão a desaparecer2 seed na pós-temporada e um par de jogos em casa. Ou, o mais importante de tudo, Shanahan estava certo quando ficou com Purdy e alegou que era um jogador de primeira base viável, em vez de fazer uma jogada para outro zagueiro mais experiente (como, digamos, Baker Mayfield).

É estranho como essas coisas se juntaram para as equipes vencedoras do Super Bowl nas últimas temporadas. Eles têm lutas em campo, decisões confusas ou lesões – então clicam em uma pista em janeiro e esquecem todo o resto. Dois anos atrás, vimos isso acontecer com o Tampa Buccaneers e… Tom Brady, que tinham entre 7 e 5 anos e foram cancelados em meados de dezembro. ano passado? a história esquece Los Angeles Rams Veio em 7-4 de dezembro parecendo apenas mais um time sólido com uma chance de fazer barulho.

Ninguém se lembra do drama em torno dessas equipes ou dos detalhes que não estavam lá. Todos presumiam que tinham que parecer perfeitos e depois falhavam em perceber se ambos estavam à beira da perfeição. É assim que esta equipe 49ers pode se sentir: capaz de pisar Seattle Seahawks E vestir um cowboy, então talvez ir para a estrada e cair time das águias Que alguns ainda duvidam que ele possa ser derrotado com um meio-campista em ascensão no comando.

Como os vencedores anteriores do Super Bowl, é o caminho não escrito. Com um monte de gente que não queria estar na cidade seis meses atrás, um zagueiro que não deveria estar na cidade e uma comissão técnica que foi eliminada do jogo do título da NFC na última temporada e provavelmente perdeu a janela do Super Bowl. Se você voltar e acompanhar o ano passado e cada virada inesperada, poderá encontrar muitos motivos pelos quais o 49ers não percorrerá a distância de rebatidas novamente.

Mas eles estão indo para lá de qualquer maneira. É exatamente isso que esta equipe e este meio-campo fazem.