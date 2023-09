O cantor do Smash Mouth, Steve Harwell, está em cuidados paliativos – NBC Los Angeles

Apareceu originalmente em H! Conectado

Steve Harwell, vocalista aposentado da banda de rock Smash Mouth, está recebendo cuidados paliativos após uma longa batalha de saúde.

Seu representante, Robert Hayes, disse ao E! Notícia em comunicado datado de 3 de setembro. “Embora Steve ainda esteja aqui conosco, infelizmente ele estará assim por pouco tempo. Esperamos que as pessoas respeitem a privacidade de Steve e sua família durante este período difícil.”

Entretenimento semanal Um representante da banda foi citado dizendo que Harwell voltou para casa e só tinha mais uma semana de vida, acrescentando que nos últimos três dias, seus entes queridos se reuniram para ficar com ele.

Harwell co-fundou o Smash Mouth em 1994 e o grupo ganhou destaque internacional Fama Com sucessos como “All Star”, “Walkin’ on the Sun” e um cover de “I’m a Believer”, dos Monkees, apresentado no filme de animação de 2001 “Shrek”.

Seu representante disse ao E! “A voz distinta de Steve é ​​uma das mais icônicas de sua geração.” Notícias. “Steve amou o público e adorou se apresentar.”

Segredos Shri

Na última década, Harwell sofreu de doenças cardíacas e do sistema nervoso. O cantor se aposentou em outubro de 2021 para se concentrar em sua saúde depois de apresentar um comportamento preocupante enquanto se apresentava com Smash Mouth em Bethel, Nova York.

O representante da banda disse Los Angeles Times Enquanto o cantor deixou a banda para se concentrar em questões médicas de longo prazo, acrescentando: “Apesar dos melhores esforços de Steve para superar essas doenças, ele está triste em nos dizer que se tornou impossível para ele continuar fazendo o que mais ama, que é se apresentando.” Na frente de milhões de fãs da banda ao redor do mundo.”

O representante também disse ao jornal que Harwell “sofreu gravemente ao longo dos anos com vários tipos de dependência que levaram a problemas médicos e mentais”, incluindo cardiomiopatia e encefalopatia de Wernicke, uma condição neurológica que “afectou significativamente as suas funções motoras, incluindo fala e deficiência visual”. ” “. memória.”

A causa da morte de Jimmy Buffett foi revelada. De acordo com um obituário publicado no site oficial do lendário cantor de “Margaritaville”, Jimi morreu aos 76 anos após uma batalha de quatro anos contra o melanoma de células de Merkel. “O querido cantor e compositor Jimmy Buffett faleceu em sua casa em Sag Harbor, Long Island, na sexta-feira, 1º de setembro de 2023, cercado por familiares e amigos. Buffett, 76 anos, lutava contra o câncer de células de Merkel há quatro anos. Ele continuou a se apresentar” Durante o tratamento, ele estava realizando seu último show. Ele fez uma aparição surpresa em Rhode Island no início de julho.

Harwell acrescentou em um comunicado na época: “Desde que eu era criança, sonhei em ser uma estrela do rock me apresentando em arenas lotadas e tive muita sorte de viver esse sonho. Foi uma honra me apresentar com você todos esses anos E não consigo pensar em mais ninguém com quem eu preferiria fazer essa viagem.

Ele continuou: “Aos nossos fãs leais e incríveis, obrigado, tudo isso foi possível por sua causa. Eu tentei muito superar meus problemas de saúde física e mental e jogar na frente de vocês uma última vez, mas não consegui.” . “Sou muito grato a cada um de vocês que ajudou o Smash Mouth a vender mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo, a nos colocar no topo das paradas de rádio e a todos aqueles que tornaram o All Star relevante como um dos memes mais quentes da internet. hoje.”

Após sua aposentadoria, Zach Goode se tornou o novo líder da banda.

“Mal posso esperar para ver o que o Smash Mouth fará a seguir e estou ansioso para me considerar um dos mais novos fãs da banda”, disse Harwell.