Você não vai acreditar qual coleção de The Handmaid’s Tales Samira Wiley achou a mais assustadora

Gilead não tem escassez de lugares aterrorizantes, mas ninguém previu este chegando.

Uma das razões pelas quais The Handmaid’s Tale ressoa tão fortemente com seu público e causa tanto pavor existencial é que o mundo é tão distópico, mas tão real, que os espectadores começam a acreditar que um dia poderá se tornar real.

Com todos os abusos que as mulheres enfrentam hoje, a possibilidade de ficarem presas para sempre num ciclo de escravatura reprodutiva não parece tão absurda como algo que poderia realmente acontecer.





Essa ideia horrível assombra não apenas os espectadores, mas também o elenco e a equipe técnica do programa, que devem realmente mergulhar no universo para traduzi-lo para a tela.

Não é nenhuma surpresa que todos tenham saído do set de The Handmaid’s Tale com mais medo do que nunca. Samira Wiley, que interpreta Moira no programa, compartilhou um local específico que lhe deu mais medo do que ela pensava:

“Quando eles vão às compras, não é em um lugar com aparência antiga. É em um shopping que parece agora. E acho que esses detalhes tornam tudo um pouco mais assustador; é realmente no mundo em que vivemos agora”, compartilhou a atriz com Architectural Faça um resumo enquanto discute o esforço que foi necessário para criar a Gilead.

Como mencionou a designer de produção Julie Berghoff, esse cenário também foi o mais difícil de criar. Como a Gilead proíbe qualquer forma de leitura, este shopping não pode ter rótulos escritos. Em vez disso, a equipe teve que encher enormes prateleiras de latas, caixas e embalagens com rótulos recriados contendo avatares.

A produção nesta escala exige que centenas e centenas de rótulos sejam desenhados, impressos e aplicados manualmente nos alimentos. Só podemos imaginar quanto tempo foi gasto criando um cenário exótico para as empregadas enquanto elas faziam compras.

Esta coleção deve ter sido um verdadeiro pesadelo, não só para a atriz, mas também para todos os cenógrafos.

Se quiser mergulhar em toda a beleza e horror de Gilead, você pode transmitir todas as cinco temporadas de The Handmaid’s Tale no Hulu. O show também foi oficialmente renovado para uma sexta temporada, mas ainda não há data oficial de lançamento, então fique ligado para novidades ou atualizações.

fonte: Resumo arquitetônico