Equalizer 3 acerta seu cronômetro e sai na bilheteria

Depois da semana passada A imagem está terminadaonde Gran Turismo Eu mal consegui vencer Barbie Para o primeiro lugar nas bilheterias nacionais, voltamos ao resultado regular com uma vitória decisiva: Naturalmente, essa vitória veio das mãos de Robert Equalizer, o assassino extremamente capaz (agora aposentado) de Denzel Washington de Equador 3, com seu terceiro e último empreendimento estreando com US$ 34,5 milhões. Isso foi fácil de superar Barbieque arrecadou US$ 10 milhões neste fim de semana e tem pouco mais de US$ 600 milhões nos EUA após sete semanas.

Agora você pode comprar um brinquedo Weird Barbie – mas isso não está faltando?

Besouro azul Está se mantendo respeitável, permanecendo em terceiro lugar pela segunda semana consecutiva com totais de US$ 7 milhões e US$ 56 milhões, dando-lhe uma ligeira vantagem sobre Gran Turismoque caiu para o quarto lugar B difícil Ele caiu 62% e tinha apenas US$ 28 milhões depois de duas semanas. Terminar entre os cinco primeiros é Oppenheimerque arrecadou US$ 5 milhões neste fim de semana e tem pouco mais de US$ 300 milhões nos EUA após essas mesmas sete semanas. Barbie Foi (lembra quando eles abriram no mesmo dia? Barbenheimer? Isso foi há sete semanas).

Os cinco últimos Entre os dez primeiros tem uma história de sucesso muito notável, com Partes inferiores Expandindo gradualmente sua implementação e saltando mais de 500% em relação à semana passada. Arrecadou apenas US $ 3 milhões neste fim de semana, mas essa é uma média por tela que perde apenas para Equador 3Média, então deve continuar indo bem à medida que chega a mais cinemas. Fora isso, não acontecem muitas coisas interessantes. Fale comigo Está bem, pensamos. Há um ótimo filme de terror de verão (arrecadou US$ 44 milhões depois de seis semanas, o que não é uma tonelada, mas parece ter pernas muito boas).

Completar os 10 primeiros de Mojo de bilheteria Abaixo.