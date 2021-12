O bebê tubarão Ludwig foi banido do YouTube após sair do Twitch

captura de tela : Ludwig Ahgren / YouTube / Kotaku

A volumosa serpentina de Ludwig Ahgren demorou menos de uma semana depois Abandone Twitch para o YouTube Para ser temporariamente banido da plataforma de vídeo do Google. culpa dele? Breve transmissão da canção infantil, Baby Shark.

Ahgren estava se transmitindo ao vivo assistindo a outros vídeos do YouTube apenas em seu terceiro dia na plataforma, quando o feed morreu para as quase 25.000 pessoas que assistiam. Em um vídeo enviado a um canal secundário ontem, Explique o que aconteceu.

“Eu estava tentando olhar para os 50 vídeos do YouTube mais clássicos de todos os tempos para encontrar o melhor vídeo do YouTube de todos os tempos”, disse ele. “E no caminho acabei ouvindo apenas alguns segundos de Baby Shark, que não ousaria ouvir por mais um segundo pelo amor de Deus. Tenho certeza de que os senhores da empresa que possuem Baby Shark têm um punho de ferro no YouTube, e então eles me removeram. ”

Ahgren disse que presume que o sistema de identificador de direitos autorais do YouTube simplesmente ensinará o stream no back-end a aplicar as divisões de receita apropriadas, em vez de desconectá-lo completamente da Internet, um erro de cálculo que ele nunca mais fará. “Essa é uma boa nota para o futuro”, disse ele. “É meio louco que nos primeiros quatro dias no YouTube fui banido do YouTube e nos primeiros quatro anos no Twitch nunca fui banido, mas com dores de crescer, superamos isso.”

antes de você se tornar O mais recente Twitch Streamer de alto nível Por deixar a plataforma de streaming de propriedade da Amazon, Ahgren é mais conhecido por quebrar o recorde no início deste ano para a maioria dos assinantes de todos os tempos. Esta distinção veio a seguir A subatona em torno do relógio que durou mais de 30 dias.

Música protegida por direitos autorais Sempre foi um problema para banners Quem pode ver seu trabalho pausado ou interrompido, mesmo pelas menores infrações. O bebê tubarão é provavelmente mais um pára-raios para problemas jurídicos do que a maioria. A música já existe há algum tempo, mas sua apresentação pela empresa de educação infantil sul-coreana Pinkfong em 2016 se tornou o vídeo do YouTube mais assistido de todos os tempos, com mais de 9 bilhões de visualizações.

Crianças que provavelmente não deveriam ter assistido ao YouTube em primeiro lugar estão conversando com os pais desde então. Agora, até mesmo os streamers estão aprendendo a temer o punho lírico da morte.