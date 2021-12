Halo Infinite obtém mais listas de reprodução multijogador, como SWAT e Slayer

Tem sido menos de um mês Desde o lançamento de aura infinitaUm modo multijogador, mas desde então o desenvolvedor 343 Industries levou em consideração o feedback da comunidade enquanto a equipe planeja mudanças futuras no jogo. Inclui mod aura infinitaListas de reprodução multijogador.

No Twitter, o gerente da comunidade do 343 John Junyszek iluminou os planos do jogo, dizendo que o estúdio está trabalhando para adicionar as listas de reprodução Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) e Free-For-All “antes do final do ano.” Eles não estarão prontos para isso aura infinitaOu seja, seu lançamento oficial é no dia 8 de dezembro.

Vamos falar sobre as listas de reprodução do Halo Infinite!

Estivemos lendo suas anotações e trabalhando em planos para adicionar as listas de reprodução Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) e Free-For-All enquanto conversamos. Eles não vão pousar até 8 de dezembro, mas a equipe está tentando colocá-los antes do final do ano – John Junicek (@Unyshek) 3 de dezembro de 2021

Junyszek também disse que os desenvolvedores estão planejando adicionar uma lista de reprodução do Social Slayer, mas isso não chegará aura infinita Mesmo depois das férias.

A lista de reprodução do Social Slayer (com várias skins) também está em andamento (vemos esta solicitação na maioria das vezes), mas não seremos capazes de prepará-la até depois do feriado. Esperamos que você compreenda e aproveite as pessoas que chegam antes que a equipe faça uma merecida pausa! – John Junicek (@Unyshek) 3 de dezembro de 2021

É uma grande mudança, porque os jogadores não podem selecionar uma lista de reprodução para jogar um único modo de jogo na versão atual do aura infinita. Em vez disso, os jogadores são colocados em uma seleção de modos de jogo aleatórios – então, se você quiser continuar com um deathmatch ou evitar missões baseadas em objetivos, você está sem sorte.

Esta não é a primeira mudança que a 343 foi implementada seguindo o feedback do jogador. Antes deste anúncio, os jogadores também expressaram preocupações sobre aura infinitaPasse de batalha avançado. Em resposta, a 343 anunciou que os jogadores poderiam ganhar experiência para jogar um certo número de partidas a cada dia.

aura infinitaO modo multijogador, que é gratuito, agora está disponível no Xbox One, Xbox Series X e Windows PC. O jogo completo, incluindo sua campanha, será lançado na próxima semana.