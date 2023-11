O Banco da Inglaterra mantém as taxas de juros estáveis ​​em meio a sinais de enfraquecimento da economia

A decisão de quinta-feira reflecte as decisões tomadas pela Reserva Federal na quarta-feira e pelo Banco Central Europeu na semana passada de manter as taxas de juro inalteradas devido a evidências de que a política monetária restritiva está a arrefecer as suas economias e a aliviar as pressões inflacionistas. Todos estes bancos centrais deixaram aberta a possibilidade de aumentar as taxas de juro, mas mudaram o seu foco para quanto tempo as taxas de juro permanecerão nestes níveis para garantir que a inflação regresse aos seus objectivos de 2 por cento.

Na Grã-Bretanha, a taxa de inflação caiu para pouco menos de 7%, face a um pico de cerca de 11% há um ano. Em Setembro, a inflação desafiou as expectativas dos economistas de uma nova descida, uma vez que o aumento dos preços dos combustíveis compensou o abrandamento do crescimento dos preços dos produtos alimentares.

Os decisores políticos do Banco de Inglaterra disseram que havia riscos de a inflação subir devido aos preços da energia devido ao conflito no Médio Oriente. Mas o banco disse que até agora houve apenas um aumento “relativamente limitado” nos preços da energia.

Outras medidas de pressões inflacionistas, que os decisores políticos estão a acompanhar de perto, mostraram sinais precoces de abrandamento. A inflação no sector dos serviços foi ligeiramente mais fraca do que o esperado, enquanto o mercado de trabalho está em declínio, com taxas de desemprego elevadas e poucas ofertas de emprego.

Mas o que complicou o quadro para os decisores políticos foi a mudança nos dados do mercado de trabalho fornecidos pelo Gabinete de Estatísticas Nacionais. Devido ao baixo número de famílias que participam em inquéritos utilizados para estimar a taxa de desemprego e outros indicadores, o relatório de emprego mais recente da Agência do Censo baseou-se em dados “empíricos” baseados em informações sobre impostos e benefícios governamentais. O banco disse que estas novas medidas “precisam de ser interpretadas com cautela”, e Bailey sublinhou que o banco utilizou uma “ampla gama de dados” sobre salários e emprego para fazer julgamentos que afectam as taxas de juro.