Shell obtém lucro de US$ 6,2 bilhões e anuncia recompra de ações de US$ 3,5 bilhões

A gigante petrolífera britânica Shell reportou na quinta-feira lucros de 6,2 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, praticamente em linha com as estimativas, uma vez que a empresa beneficiou dos preços mais elevados do petróleo e das margens de refinação.

Os analistas esperavam lucros ajustados de US$ 6,48 bilhões, de acordo com o consenso do LSEG.

Os lucros foram superiores a 5,1 mil milhões de dólares no segundo trimestre, mas um declínio acentuado em relação aos 9,45 mil milhões de dólares registados há um ano, quando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia apoiou os preços do petróleo e do gás.

A empresa também anunciou uma recompra de ações de US$ 3,5 bilhões nos próximos três meses. O CEO da Shell, Wael Sawan, disse que os US$ 6,5 bilhões programados para o segundo semestre do ano “superam em muito” os US$ 5 bilhões anunciados em junho.

“A Shell alcançou mais um trimestre de forte desempenho operacional e financeiro, explorando oportunidades em mercados voláteis de commodities”, disse Sawan em comunicado.

O fluxo de caixa livre caiu de US$ 12,1 bilhões no segundo trimestre para US$ 7,5 bilhões. As despesas de capital em dinheiro aumentaram de US$ 5,1 bilhões para US$ 5,6 bilhões.

As principais empresas de energia estão a começar a registar lucros recordes depois de um ano impulsionadas pelo aumento dos preços dos combustíveis fósseis.

Os preços do petróleo voltaram a subir acentuadamente durante o terceiro trimestre de 2023, devido a factores como cortes na oferta saudita e russa, enquanto a Agência Internacional de Energia afirmou que os mercados petrolíferos permanecerão tensos no meio da escalada do conflito no Médio Oriente.

A BP relatou na terça-feira um declínio ano a ano no lucro do terceiro trimestre, de US$ 8,15 bilhões para US$ 3,293 bilhões, ficando aquém das estimativas dos analistas, apesar do desempenho ligeiramente superior da Total Energy da França na semana passada.

Embora a BP tenha afirmado que o seu fraco desempenho trimestral se deveu em parte à fraqueza na comercialização e comercialização de gás, a Shell afirmou que o desempenho na sua divisão integrada de gás foi estável, citando boas negociações.

Entretanto, a divisão de Energia Renovável e Soluções de Energia da Shell reportou uma perda de 67 milhões de dólares, que atribuiu a margens fracas devido a efeitos sazonais e à redução das negociações. As despesas de capital totalizaram US$ 659 milhões.

Os resultados surgem em meio a críticas sobre o ritmo do programa de descarbonização da empresa, inclusive por parte de grupos de acionistas.

A Shell confirmou na semana passada que cortaria 200 empregos na sua unidade de soluções de baixo carbono em 2024.

“Outra recompra de ações deverá ser uma boa notícia para os acionistas, mas pouco foi dito sobre os seus planos para atingir emissões líquidas zero na atualização de hoje – e esta continua a ser uma preocupação a longo prazo para muitos, depois de a empresa ter anunciado a sua decisão de se concentrar na produção de petróleo e gás. “Este ano”, disse Stuart Lamont, diretor de investimentos do RBC Brewin Dolphin, em nota.

“À medida que o ambiente geopolítico permanece volátil, os preços do petróleo parecem provavelmente continuar os seus ganhos recentes, o que significa um trimestre final forte para a Shell.”

As ações da Shell listadas em Londres subiram 1,1% às 8h30 de quinta-feira.