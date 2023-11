Sam Bankman Fried considerado culpado de todas as acusações em julgamento de fraude: atualizações ao vivo

Ex-funcionários e amigos de Sam Bankman-Fried testemunharam durante seu julgamento que ele orquestrou um esquema para desviar bilhões de dólares em fundos de clientes de sua bolsa de criptomoedas FTX, que faliu no ano passado.

Testemunhas pintaram um retrato de Bankman-Fried, 31 anos, como um chefe controlador que os orientou a cometer fraudes. Eles disseram que o fundador da FTX sabia há meses que a bolsa não tinha como reembolsar pelo menos US$ 8 bilhões em fundos de clientes que foram usados ​​para comprar imóveis de luxo, investir em outras empresas de criptomoeda, fazer contribuições de campanha e reembolsar credores a um anfitrião. de empresas. A empresa comercial que o Sr. Bankman Fried também controlava.

Abaixo estão os destaques dos depoimentos de várias testemunhas de acusação – incluindo Freed, funcionário do Sr. Bankman, e sua namorada Carolyn Ellison – que foram fundamentais para o caso:

Adam Jedediah

A primeira testemunha da acusação foi Adam Yedediah, um ex-desenvolvedor da FTX que era amigo próximo do Sr. Bankman-Fried e morava com ele e outros associados nas Bahamas.

Jedediah, que não foi acusado de nenhum crime e testemunhou sob imunidade, disse que Bankman-Fried sabia que a FTX e a Alameda Research, uma empresa irmã de comércio de criptomoedas, estavam em uma situação difícil.

Yedidia descreveu uma conversa que teve com Bankman-Fried em sua quadra de tênis no verão antes da quebra da FTX, quando o mercado de criptomoedas entrou em colapso e os credores da Alameda exigiam seu dinheiro de volta. Yedidia disse que Bankman-Fried lhe disse que a FTX “era à prova de balas no ano passado, mas não o somos este ano” e que levaria de seis meses a três anos para tornar a empresa “à prova de balas novamente”.

Carolyn Ellison

Ellison, que dirigia a empresa Alameda e era ex-namorada de Bankman-Fried, foi a principal testemunha do governo. Ela detalhou o relacionamento próximo entre a Alameda e a FTX, incluindo vários casos, disse ela, em que o Sr. Bankman-Fried dirigiu ou deu luz verde ao uso de depósitos de clientes da FTX.

Ellison, que se declarou culpada de acusações de fraude e está cooperando com os promotores, disse que Bankman-Fried estava ansioso para recomprar ações da FTX da Binance, uma bolsa rival de criptomoedas. Ela disse que estava apreensiva com a mudança, porque sabia que isso significaria pedir emprestado US$ 1 bilhão do dinheiro dos clientes da FTX para o negócio.

“Tudo bem, acho que isso é realmente importante e precisamos fazer isso”, disse Bankman-Fried a Ellison, de acordo com seu depoimento.

Ellison também forneceu informações sobre a mentalidade de Bankman-Fried, detalhando seu relacionamento e sua visão um tanto heterodoxa de que as regras sobre não mentir e não roubar eram menos importantes do que ações que ele considerava servirem a um bem maior.

Gary Wang

Wang, cofundador da FTX que se declarou culpado no caso e concordou em cooperar com os promotores, disse ao júri que Bankman-Fried ordenou que ele incluísse recursos na bolsa que dessem à Alameda uma vantagem na plataforma. “Em última análise, esta foi a decisão de Sam”, testemunhou ele.

O programador de fala mansa passou grande parte de seu tempo na plataforma explicando as complexidades do código de computador da FTX, apoiando a visão dos demandantes de que a Alameda recebeu intencionalmente privilégios especiais na plataforma para que pudesse usar os depósitos dos clientes da FTX como se fosse um cofrinho. .

Wang conheceu Bankman-Fried no acampamento de matemática do ensino médio e eles eram colegas de classe no MIT antes de fundarem a FTX juntos em 2019.

Nishad Singh

Singh, um ex-executivo da FTX que também se declarou culpado, detalhou os gastos luxuosos de Bankman-Fried, incluindo grandes compras de imóveis e doações políticas. Esses gastos foram financiados por depósitos de clientes da FTX, disse ele.

Singh disse que deu a outros associados acesso às suas contas bancárias para fazer doações políticas em seu nome, incluindo o irmão mais novo de Bankman-Fried, Gabe, que dirigia o grupo sem fins lucrativos Pandemic Guard. A certa altura, quando não houve transferência de crédito, Gabe Bankman-Fried enviou um assessor às Bahamas “com um monte de cheques da minha conta bancária”, testemunhou Singh.

Os promotores também mostraram uma troca de e-mails entre Singh e a mãe de Bankman-Fried, Barbara Freed, que estava recebendo US$ 1 milhão da FTX para sua organização sem fins lucrativos Mind the Gap. Freed, professora de direito de Stanford, sugeriu que Singh fizesse a doação em seu nome “porque não queremos criar a impressão de que o financiamento do MTG é um assunto de família, em oposição a um esforço coletivo de muitas pessoas (incluindo algum homem misterioso Nishad Singh 🙂 “)

Talvez o sol

Sun, um ex-advogado sênior da FTX, testemunhou que Bankman-Fried o pressionou a encontrar uma justificativa legal para o repetido uso indevido de bilhões em fundos de clientes pela bolsa – mesmo depois de Sun ter dito a seu chefe que não havia nenhuma.

A pedido de Bankman-Fried, disse Sun, ele examinou algumas opções teóricas para justificar empréstimos e gastos com o dinheiro dos clientes da FTX. Mas Sun, que testemunhou depois de chegar a um acordo de que os promotores não apresentariam acusações contra ele, disse que disse novamente a Bankman-Fried que nenhuma dessas opções era apoiada pelos “fatos”. O Sr. Bankman-Fried respondeu dizendo “algo como ‘Entendo'”, testemunhou o Sr. Sun.

Os promotores então exibiram um clipe de uma entrevista que Bankman-Fried deu no programa “Good Morning America” da ABC dias antes da FTX pedir falência em novembro. Nessa entrevista, Bankman-Fried ofereceu uma das opções teóricas que Sun lhe deu como explicação para o que aconteceu com os fundos dos clientes da FTX.