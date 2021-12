O arcebispo Tutu morre na África do Sul aos 90 anos

Tutu ganhou o Prêmio Nobel por sua oposição não violenta ao apartheid

JOANESBURGO (Reuters) – O arcebispo Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e veterano na luta da África do Sul contra o governo da minoria branca, morreu no domingo aos 90 anos, disse a presidência.

Em 1984, Toto Recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua oposição não violenta ao apartheid. Uma década depois, ele testemunhou o fim daquele regime e presidiu a Comissão de Verdade e Reconciliação, que foi criada para expor as atrocidades cometidas durante aqueles dias sombrios.

Um tutu franco era considerado a consciência da nação por negros e brancos, um testemunho duradouro de sua fé e espírito de reconciliação em uma nação dividida.

Ele foi diagnosticado com câncer de próstata no final da década de 1990 e, nos últimos anos, foi hospitalizado em várias ocasiões por infecções associadas ao tratamento do câncer.

“A morte do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo do luto na despedida de nossa nação a uma geração de sul-africanos eminentes que herdaram uma África do Sul libertada”, disse o presidente Cyril Ramaphosa.

“Desmond Tutu era um patriota como nenhum outro.”

A presidência não deu detalhes sobre a causa da morte.

Tutu pregou contra a tirania da minoria branca, mas mesmo depois de seu fim ele nunca vacilou em sua luta por uma África do Sul mais justa, conclamando a elite política negra a ser tão ousada quanto os africanos brancos.

Em seus últimos anos, ele lamentou que seu sonho de “Nação arco-íris” ainda não cumprido.

“No final das contas, ele faleceu pacificamente aos 90 anos no Centro de Atendimento Oasis Friel na Cidade do Cabo, esta manhã”, disse o Dr. Ramvela Mamphili, Presidente Interino do Arcebispo Desmond Tutu e Coordenador do Escritório do Arcebispo. Em uma declaração em nome da família Toto.

uma Tutu de aparência frágil Em outubro, ele foi visto sendo levado para sua ex-paróquia na Catedral de São Jorge na Cidade do Cabo, que tem sido um porto seguro para ativistas anti-apartheid, para um serviço especial de agradecimento por seu 90º aniversário.

O Arcebispo Desmond Tutu ri enquanto a multidão se reúne para comemorar seu aniversário com a inauguração de um arco em sua homenagem fora da Catedral de São Jorge na Cidade do Cabo, África do Sul, 7 de outubro de 2017. REUTERS / Mike Hutchings Consulte Mais informação

Apelidado de “bússola moral da nação”, sua coragem em defender a justiça social, mesmo que a um alto preço para si mesmo, sempre brilhou através – E não apenas durante o apartheid. Freqüentemente, ele desentendeu-se com seus ex-aliados no Congresso Nacional Africano, no poder, por causa do fracasso em combater a pobreza e a desigualdade que prometeram erradicar.

Com 1,68 metros de altura e uma risada contagiante, Toto ajudou a desencadear campanhas populares em todo o mundo que lutaram para acabar com o apartheid por meio de boicotes econômicos e culturais.

Ele falou e viajou incansavelmente ao longo da década de 1980, tornando-se a face do movimento anti-apartheid no exterior, enquanto muitos líderes do rebelde ANC, como Nelson Mandela, estavam atrás das grades.

Catedral do povo

saudações derramado de todo o mundo.

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, elogiou Tutu no Twitter, dizendo que ele era “um profeta e sacerdote, um homem de palavra e ação”, enquanto o bilionário britânico Richard Branson disse em um blog: O mundo perdeu um gigante. Ele foi um líder corajoso, uma alegria maliciosa, um pensador profundo e um amigo querido. “

Tutu liderou muitas manifestações e campanhas para acabar com a segregação da escadaria de São Jorge, que ficou conhecida como a “Catedral do Povo” e um poderoso símbolo da democracia.

Ele era um velho amigo de Mandela, e o casal morou por algum tempo na mesma rua da cidade sul-africana de Soweto, tornando a Vilakazi Street a única no mundo a receber dois ganhadores do Prêmio Nobel da Paz.

Mandela disse certa vez sobre Tutu: “O que mais o distingue é sua disposição de assumir posições impopulares sem medo”. “Esta independência de espírito é vital para uma democracia próspera.”

Na missa do Boxing Day de São Jorge, apenas alguns fiéis estavam lá para ouvir a notícia da morte de Totó em uma curta homenagem do reverendo Michael Widder, que falou do antigo púlpito do arcebispo, dizendo que era “um dia o ponto a ser celebrado” antes Pedir aos paroquianos que baixem a cabeça em um momento de silêncio.

Ntokuzu Mjiako, um advogado de 39 anos, disse em um passeio matinal na Cidade do Cabo.

Reportagem adicional de Wendell Roelf. Escrito por James Macharia Chigi

