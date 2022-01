Novo hotel Hilton abre em Lisboa

Situado num edifício restaurado, na Rua das Janelas Verdes, o The Emerald House é o primeiro hotel em Lisboa sob a marca Curio Collection by Hilton.

O novo hotel dispõe de 67 quartos, com vista sobre o rio Tejo e a própria cidade, bem como um restaurante, “A Mesa”, que oferece uma seleção de pratos portugueses contemporâneos e uma vasta gama de pratos, o Five O’Clock Bar , e uma moderna academia, aberta 24 horas por dia. O piso inferior, que já foi uma padaria, serve uma variedade de pães e doces.

Vários itens que pertenciam aos antigos moradores do edifício, como uma antiga banheira, azulejos e lavatório, foram mantidos e utilizados como peças únicas de decoração no hotel. Arte e antiguidades da região reforçam a decoração moderna.

O Emerald House Lisbon, Curio Collection by Hilton, faz parte do Hilton Honors, o programa de fidelização de hóspedes das 18 diferentes marcas hoteleiras da Hilton.

Simon Vincent, vice-presidente executivo e presidente do Hilton EMEA, disse que o grupo hoteleiro “continua a expandir-se para os principais destinos da nossa região, com quase 30 inaugurações na Europa no ano passado, incluindo o Hilton Porto Gaia e novas propriedades Curio Collection nas principais cidades, como . como Paris, Londres, Cambridge e Sardenha”.

“Estamos entusiasmados por trazer pela primeira vez a marca Curio Collection by Hilton a Lisboa – uma das cidades mais históricas da Europa, que se tornou um destino de lazer cada vez mais popular nos últimos anos”.

Após a inauguração do Boeira Garden Hotel Porto Gaia no ano passado, o The Emerald House Lisbon “representa a segunda propriedade da Curio Collection em Portugal e a nossa sexta no país. Com mais seis propriedades na calha, continuamos empenhados em proporcionar excelentes acomodações nos melhores destinos do mundo”.