Taxa de desemprego sobe – Portugal News

Em dezembro assistiu-se a um “ligeiro aumento” do desemprego, com os dados do IEFP a indicarem um aumento na tendência de queda de oito meses.

De acordo com o ECO, no último mês de 2021, o número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) aumentou 0,6%, interferindo na trajetória descendente registada há oito meses.

“No final de dezembro de 2021 estavam inscritos nos Serviços de Emprego do Continente e Região Autónoma 347.959 desempregados. O número total de desempregados registados no país é inferior ao do mês homólogo de 2020 (-54.295; -13,5%) e superior ao do mês anterior (+2.075; + 0,6%).

Em resposta, o Ministério do Trabalho insistiu que o aumento do desemprego entre novembro e dezembro foi “normal”. Desde 2008, tem ocorrido em dez de um total de 14 anos, segundo o gabinete de Ana Mendes Godinho.

A nível regional, o desemprego registado tem vindo a diminuir homólogo em todas as regiões, com destaque para o Algarve, onde caiu 21,5% e a Madeira, 28%.