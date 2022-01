Janeiro Training Camp Health Riders Powered by Manpower em Portugal – Galeria

Figura 1 em 19 Joey Roscope em uma camisa com estrelas e listras no acampamento (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 2/19 Iniciar um acampamento masculino em 9 de janeiro em Portugal para a saúde energética humana (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 3/19 Kyle Murphy e Christian Oswald durante um passeio de treinamento (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 4/19 Arvid de Kleijn durante um campo de treinamento para a saúde energética humana (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 5/19 Wessel Krul e August Jensen curtem passeio no campo de treinamento de janeiro de 2022 (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 6/19 Homens saudáveis ​​com mão de obra a passear na Praia do Alcarve em 2022 (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 7/19 Ben King termina com Chad Hoga e Stephen Bassett durante uma corrida de treinamento para a saúde energética humana durante o acampamento de janeiro de 2022. (Crédito da imagem: Tristan. Cartwright) Figura 8/19 Vistas do interior da praia do Algarve em Portugal para campo de treinamento (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 9/19 (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Campo de treinos nas estradas do sul de Portugal ao proteoma masculino Figura 10/19 2022 Manpower Health Riders Lilly Williams e Magellan MacPherson marcam o ritmo no campo de treinamento de janeiro (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 11/19 Os Marit Rise Makers of Human Energy Health em um acampamento em Portugal em janeiro de 2022 (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 12/19 Oportunidade para os pilotos Gaia Schmidt e Magellan McPherson andarem com a nova equipe no Human Energy Health 2022 Camp (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 13/19 READ Next compra KEUPE de Portugal para aumentar capacidade de produção No quinto dia do acampamento, que começa em Portugal em 2022, o diretor de esportes femininos, John Kisenowski, fala com pilotos de saúde movidos a energia humana (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 14/19 2022 Janeiro Acampamento Barbara Malcotti com mão de obra e saúde (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 15/19 2022 mulheres de mão de obra num acampamento na zona de Alcarve, no sul de Portugal, em janeiro (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 16/19 Human Empowerment Health Women Peloton durante o acampamento de janeiro de 2022 (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 17/19 Mulheres para formação em energia humana no início de 2022 em Portugal (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 18/19 A equipa feminina no health camp de pré-época com efectivos em Portugal (Crédito da imagem: Tristan Cartwright) Figura 19/19 Cenas de um campo de treino de 10 dias para mulheres com mão de obra em Portugal (Crédito da imagem: Tristan Cartwright)

Pilotos e funcionários da saúde movidos a energia humana se reúnem na costa sul de Portugal para o primeiro campo de treinamento de 2022. Pilotos em Portimo, na região de Alcarve Proteam masculino Riders começaram a treinar para mulheres no dia 9 de janeiro, Equipe recém-formada do Women’s World Tour, Chegou em 16 de janeiro. Ambas as equipes treinaram por 10 dias e as duas equipes adicionaram três dias para aprender uma com a outra.

““ Passamos muito tempo treinando e correndo em Portugal há muitos anos. Este é um belo país com estradas incríveis para andar de bicicleta. Temos muito pessoal português a trabalhar para a nossa equipa”, disse Jonas Carney, Performance Director.

“Juntamente com José, eles vêm com muito conhecimento e contatos locais. Às vezes, esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença, e eles fizeram um trabalho incrível ajudando a organizar este acampamento.

Para a equipe masculina, a localização do acampamento foi conveniente para o início da temporada na Volta Ao Alcarve no próximo mês. No ano passado, essa corrida por etapas portuguesa de cinco dias foi adiada para maio, mas acontecerá do início da primavera de 1622 a 16 a 20 de fevereiro.

“Estaremos correndo no Alcarway Volta AO em fevereiro, então estaremos espionando os percursos durante o acampamento e deixando nossos veículos aqui até o início do Alcarve”, disse Carney.

A equipe de 18 Ryder sediou o primeiro jogo da nova temporada durante o training camp com o orgulho de ser ‘Camp Champs’, com Ben King Chad Haga e Stephen Bassett ganhando respeito desde o início.

A equipa feminina continua esta semana a acampar na Praia do Alcarve liderada pelo Diretor Desportivo John Kishenowski. Após alguns treinos com a equipe masculina, as mulheres realizaram escalada e treinamento em grupo como uma unidade.

Há 12 pilotos na equipe para 2022, com apenas três retornando, a velocista Olivia Ray, a atleta olímpica Lilly Williams e a campeã nacional feminina U23 de silocross Katie Klaus.

“A Human Energy Health acredita que formamos uma equipe completa com todos os tipos de pilotos para manter nossas melhores pernas à frente à medida que avançamos na turnê mundial”, disse Keesanowski. Notícias de ciclismo No início deste mês.

A primeira corrida da temporada é a Chetmana Cyclista Valenciana, de 17 a 20 de fevereiro, seguida pela campanha Spring Classics.