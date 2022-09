Quirguistão e Tadjiquistão concordam em cessar-fogo após disputa de fronteira mortal

Líderes quirguizes e tadjiques se reuniram e concordaram com um cessar-fogo

A luta escalou de tiros para tanques e artilharia de foguetes

Quirguistão diz que forças tadjiques entraram em aldeia quirguiz

Conflito decorre de fronteiras disputadas

BISHKEK (Reuters) – O gabinete do presidente do Quirguistão, Sadir Gaberov, e seu colega tadjique Emomali Rahmon disseram que concordaram em ordenar um cessar-fogo e a retirada de tropas em uma reunião no Uzbequistão na sexta-feira, após confrontos mortais entre os dois aliados russos.

As ex-repúblicas soviéticas se acusaram anteriormente de retomar os combates em uma área disputada, deixando pelo menos três mortos e dezenas de feridos.

Os guardas de fronteira do Quirguistão disseram em comunicado que o cessar-fogo entrará em vigor a partir das 16:00, hora local (10:00 GMT). As autoridades tadjiques confirmaram que o acordo foi alcançado.

Moscou pediu na sexta-feira o fim das hostilidades.

O Quirguistão disse que as forças tadjiques, usando tanques, veículos blindados e morteiros, entraram em pelo menos uma vila quirguiz e bombardearam o aeroporto da cidade quirguiz de Bat Kain e seus arredores.

Por sua vez, o Tajiquistão acusou as forças do Quirguistão de bombardear um posto avançado de assentamento e sete aldeias com “armas pesadas” na mesma área, que é famosa pela geografia de um quebra-cabeça político e étnico e se tornou o local de hostilidades semelhantes no ano passado, e quase levou à guerra.

Autoridades da cidade tadjique de Asfara disseram que um civil foi morto e três ficaram feridos. Dois guardas de fronteira tadjiques foram mortos no início desta semana.

O Quirguistão informou que 31 pessoas ficaram feridas durante a noite na província de Bat Kain, no sul, que faz fronteira com a região de Sughd, no norte do Tajiquistão, e inclui a região de Vorokh, no Tajiquistão, um dos principais focos de conflitos recentes.

Gabrov e Rakhmon participaram da cúpula regional de segurança e cooperação no Uzbequistão na sexta-feira. Nenhum deles mencionou o conflito em seus discursos no evento, que contou com a presença do presidente russo Vladimir Putin e outros líderes.

Confrontos em bordas mal demarcadas são frequentes, mas geralmente declinam rapidamente.

legado soviético

As questões de fronteira na Ásia Central decorrem em grande parte da era soviética, quando Moscou tentou dividir a região entre grupos étnicos cujos assentamentos eram frequentemente localizados entre os de outras raças.

Ambos os países abrigam bases militares russas.

Timur Umarov, membro do Carnegie Endowment for International Peace, que se concentra na Ásia Central, disse que as aldeias agrícolas remotas no meio do conflito não têm importância econômica, mas que ambos os lados lhes deram uma importância política exagerada.

Umarov disse que os governos do Tajiquistão e do Quirguistão começaram a confiar no que ele chamou de “retórica populista nacionalista”, que impossibilita a troca de terras para acabar com o conflito.

Alexander Knyazev, outro analista da Ásia Central, disse que os dois lados não demonstraram desejo de resolver o conflito pacificamente e que as reivindicações territoriais mútuas provocaram atitudes hostis em todos os níveis.

Ele disse que apenas forças de paz terceirizadas podem evitar novos conflitos criando uma zona desmilitarizada na área.

(Reportagem de Olga Dzyubenko) Reportagem adicional de Nazarali Bernazarov em Dushanbe; Escrito por Olzhas Auyezov; Edição por Guy Faulconbridge, Frank Jack Daniel e Raju Gopalakrishnan

