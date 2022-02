Notícias de Trump: chefe da CIA ‘atordoado’ com elogios do ex-presidente a Putin em meio à crise na Ucrânia

Anúncio trollando Trump sobre os desenvolvimentos da comissão de 6 de janeiro

O ex-diretor de inteligência nacional de Donald Trump expressou seu descontentamento com os comentários do ex-presidente elogiando Vladimir Putin enquanto ele realiza uma invasão em larga escala da Ucrânia. Conversando com monstro diárioDan Coats disse estar “chocado” com os comentários de Trump. “Não consigo pensar em nenhum outro presidente americano dizendo o que disse em uma situação como essa”, disse ele ao site.

Duas vezes em dois dias, o ex-presidente elogiou Putin como “inteligente” e culpou Joe Biden pelo que está acontecendo. “ele é [Mr Putin] Falando à apresentadora da Fox News, Laura Ingraham, Trump disse: “Como americano, estou com raiva e triste com isso. Tudo aconteceu por causa de uma eleição fraudulenta”.

Em outro vídeo de quarta-feira à noite que circula nas mídias sociais, Trump pode ser ouvido dizendo: “Trump disse que Putin é inteligente. Ele assumiu um país por US$ 2 em sanções. Eu diria que isso é muito inteligente”.

Enquanto isso, um comitê da Câmara que investiga o manuseio dos registros do governo Trump pediu ao Arquivo Nacional mais informações sobre os documentos que o ex-presidente mantinha em Mar-a-Lago, em vez de arquivar conforme exigido por lei. Em particular, a comissão solicitou um resumo do status de classificação dos documentos depois que ficou claro que as caixas podem conter material sensível.