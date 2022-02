Ministério das Relações Exteriores: diplomacia ucraniana de Moscou foi uma “desculpa”

Mas tal conversa nunca foi apresentada à Rússia como uma oferta diplomática oficial.

Disse Carlos A. Kupchan, que foi diretor para a Europa no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca de Obama, disse que a resposta silenciosa de Putin a tal conversa sugere que propostas mais explícitas para manter a Ucrânia fora da Otan seriam fúteis.

A linguagem corporal de Washington, Kiev e de todas as capitais europeias era suficiente para fornecer espaço comercial se ele quisesse? Sim. Mas ele não pareceu entender”, disse Kupchan.

“Acho que no início dos anos 1990, o establishment da política externa americana rejeitou facilmente as objeções russas à expansão da Otan”, acrescentou. Dito isto, quando voltei atrás nos eventos dos últimos dois meses, a perspectiva de a Ucrânia se juntar à OTAN me parece mais uma cortina de fumaça do que o cerne da questão” para Putin.

A Rússia fez exigências impossíveis desde o início, mas a ilusão da diplomacia lançou um debate político no Ocidente que serviu a Weiss, Andrew S. Weiss, chefe do Programa Rússia e Eurásia do Carnegie Endowment for International Peace. Coisas de Putin. Ele disse que Moscou “se concentrou de maneira bastante inteligente em antigas queixas sobre a elegibilidade teórica da Ucrânia para a adesão à Otan, sabendo muito bem que essa questão excita muitas pessoas no Ocidente”.

Weiss disse que os EUA se envolveram em “um debate acadêmico sem sentido e previsível com nós mesmos sobre se as políticas de governos anteriores eram desnecessariamente provocativas em relação ao Kremlin”. Ele acrescentou que esse debate jogou a favor de “isolacionistas como o ex-presidente Trump, que afirmam que as alianças americanas são um fardo desnecessário e que os americanos estariam melhor defendendo a fronteira com o México”.

“Na Europa, onde o antiamericanismo e a fadiga da Ucrânia estavam abaixo da superfície, a diplomacia de Potemkin no Kremlin valeu a pena”, disse Weiss.

Cory Schack, diretor de estudos de política externa e de defesa do American Enterprise Institute, disse que é difícil dizer se Putin leva a diplomacia a sério. Mas, disse ela, ele poderia ter esperado que a invasão dividisse o Ocidente e ganhasse algumas concessões. “Tendo subestimado a solidão ocidental, ele provavelmente se sentiu preso e não conseguiu se conter e não tinha nada para mostrar”, disse ela.