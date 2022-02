Rússia invade a Ucrânia: atualizações ao vivo

Os líderes da União Europeia têm estudado o que alguns chamam de “opção nuclear” para manter a Rússia longe dela RápidoUma rede de segurança apertada conectando milhares de instituições financeiras em todo o mundo após a invasão da Ucrânia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quinta-feira que tirar a Rússia do sistema Swift não é a direção que o resto da Europa quer tomar neste momento, mas observou que tirar a nação da rede é “sempre uma opção”.

“As sanções que propusemos a todos os seus bancos têm as mesmas consequências e possivelmente mais resultados do que Swift”, disse Biden, referindo-se a Swift. A última rodada de sanções anunciou hoje.

Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, instou o Ocidente a banir a Rússia do sistema Swift em um tweet no Twitter. Mais cedo na quinta-feira, a CNN informou que a União Europeia não havia tomado uma decisão sobre isolar a Rússia do sistema SWIFT e que os países da UE estavam divididos sobre a decisão.

Mas O que é o sistema Swift?E a E o que isso pode significar para a Rússia? A Association for Worldwide Interbank Financial Telecommunication foi fundada em 1973 para substituir o telex e agora é usada por mais de 11.000 instituições financeiras para enviar mensagens seguras e ordens de pagamento. Sem alternativa universalmente aceita, este é um encanamento essencial das finanças globais.

A remoção da Rússia do sistema SWIFT tornará quase impossível para as instituições financeiras enviar dinheiro para dentro ou para fora do país, causando um choque repentino para as empresas russas e seus clientes estrangeiros – especialmente compradores de exportações de petróleo e gás denominados em dólares americanos.

Maria Shagina, Visiting Fellow do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais, Escrito em um artigo no ano passado para o Carnegie Moscow Center. Ex-ministro das Finanças disse que excluir a Rússia da SWIFT faria sua economia encolher 5% Alexei Kudrin agradece em 2014.

A SWIFT está sediada na Bélgica e é administrada por um conselho de administração de 25 pessoas, incluindo Eddie Astanin, presidente do Central Terminal Clearing Center na Rússia. A SWIFT, que se descreve como um “instrumento neutro”, está incorporada sob a lei belga e deve cumprir os regulamentos da União Europeia.

O que aconteceria se a Rússia fosse removida? Há precedente para remover um país do SWIFT.

A SWIFT desligou os bancos iranianos da eletricidade em 2012, depois que a União Europeia impôs sanções sobre o programa nuclear do país. De acordo com Shegheneh, o Irã perdeu quase metade de suas receitas de exportação de petróleo e 30% de seu comércio exterior após a queda de energia.

“A SWIFT é uma cooperativa global e imparcial que foi criada e operada para o benefício coletivo de sua comunidade”, disse a organização em um comunicado de janeiro. “Qualquer decisão de impor sanções a países ou entidades individuais cabe aos órgãos governamentais relevantes e aos legisladores relevantes”, acrescentou.

Não está claro quanto apoio existe entre os aliados dos EUA para ações semelhantes contra a Rússia. Os Estados Unidos e a Alemanha seriam os que mais perderiam se a Rússia fosse cortada, já que seus bancos são os usuários SWIFT mais comuns de comunicação com bancos russos, de acordo com Shagina.

O Banco Central Europeu alertou os credores com exposição significativa à Rússia para se prepararem para sanções contra Moscou, de acordo com tempos financeiros. Os funcionários do BCE também perguntaram aos bancos como eles responderiam aos cenários, incluindo uma medida para impedir que os bancos russos acessem o sistema SWIFT.

Kate Sullivan da CNN em Washington, DC, Niamh Kennedy em Londres e James Frater em Lviv contribuíram para este post.