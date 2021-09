Nintendo Switch adiciona suporte para fones de ouvido Bluetooth

foto : Gizmodo

Para um console projetado para ser jogado em qualquer lugar, o Nintendo Switch misteriosamente carecia de suporte para fones de ouvido sem fio, apesar de ter conectividade Bluetooth. . Você teve que conectar os fones de ouvido usando um cabo, ou Conecte um adaptador de fone de ouvido sem fio. NS Com a atualização do switch 13.0.0 recém-lançada , O O switch finalmente suporta áudio Bluetooth dispositivos.

Nintendo America apenas Anunciando o novo recurso em sua conta do Twitter, um Embora você tenha assumido que a empresa faria um grande negócio sobre a promoção de add-ons, uma vez que os jogadores de Switch vêm pedindo suporte de áudio Bluetooth nativo há anos. Antes tarde do que nunca?

Com a atualização 13.0.0 instalada, um arquivo. Foi lançado Áudio bluetooth A seção aparece no menu Alternar configurações abaixo Controles e sensoresE com simples Emparelhamento de dispositivo A opção, junto com a lista de restrições também é detalhada no arquivo Nova página de suporte no site da Nintendo. Com um dispositivo de áudio Bluetooth conectado – seja um par de fones de ouvido sem fio, fones de ouvido ou um alto-falante – o adaptador só pode se conectar sem fio a dois controladores simultaneamente. isso significa quatro jogador Super Mario Party Batalhas estão fora de questão. Os dispositivos de áudio Bluetooth também serão desconectados quando dois adaptadores forem conectados localmente para jogos multijogador sem fio.

O switch também permite que apenas um dispositivo de áudio Bluetooth seja emparelhado ativamente a qualquer momento, embora possa se lembrar de conexões para até 10 dispositivos diferentes ao mesmo tempo. O console também não suporta o microfone em fones de ouvido ou alto-falantes sem fio, presumivelmente a funcionalidade de chat de voz no Switch já depende do aplicativo do smartphone, e a Nintendo avisa que os jogadores podem experimentar latência de áudio dependendo do tipo de dispositivo de áudio Bluetooth usado. Estas não são limitações insignificantes, e é provavelmente por isso que a Nintendo não incluiu esta funcionalidade no lançamento. Mas com a idade passando por um longo tempo, as férias estão chegando sair com apenas Interruptor OLED Como uma nova opção de hardware, é uma atualização que torna o switch original ainda mais atraente para quem ainda não o comprou.