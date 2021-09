Como usar fones de ouvido Bluetooth ao alternar – Conecte os AirPods ao Nintendo Switch

Atualização de Firmware Para o Nintendo Switch, ele habilitou o uso de fones de ouvido sem fio diretamente com o console (sem a necessidade de um dongle externo externo ou uma solução alternativa para usar Apple AirPods, Powerbeats e outros fones de ouvido Bluetooth populares com o sistema.

Neste guia para conectar seus fones de ouvido sem fio Nintendo Switch, vamos guiá-lo pelas etapas para conectar seus AirPods ao Switch e ver como ajustar o volume máximo do fone de ouvido para seu Switch de acordo com sua preferência. Ele também examinará alguns problemas comuns de áudio do Bluetooth e oferecerá possíveis soluções.

Guia de conexão do fone de ouvido Bluetooth Nintendo Switch

Perceptível: Usamos AirPods como exemplo neste artigo (já que esses são os fones de ouvido que temos), mas a grande maioria das informações abaixo se aplica a quaisquer fones de ouvido sem fio ou outros dispositivos de áudio que você possua.

Perceptível: Usamos AirPods como exemplo neste artigo (já que esses são os fones de ouvido que temos), mas a grande maioria das informações abaixo se aplica a quaisquer fones de ouvido sem fio ou outros dispositivos de áudio que você possua.

Vamos começar com o básico…

Como conectar Apple AirPods ao switch

Primeiro, vá para ‘configuração do sistema’ Na tela inicial (o segundo ícone circular da direita na parte inferior) e role para baixo até áudio bluetooth na coluna certa.

Perceptível – Você precisará certificar-se de que seu adaptador está atualizado com Firmware mais recente – A atualização de áudio Bluetooth veio com Versão 13.0.0 – Para verificar a versão do sistema, role para baixo até a coluna “Configurações do sistema” inferior esquerda para “Sistema”. Logo abaixo da Atualização do sistema, deve ser exibido “Versão atual do sistema: XX.XX”.





lidar ‘Adicionar Dispositivo’ O sistema começará a procurar dispositivos de áudio Bluetooth detectáveis. Conforme as instruções do roteador, você terá que se certificar de que seu dispositivo Bluetooth (fones de ouvido, alto-falante, etc.) pode ser descoberto e desbloqueado em outro dispositivo.

Para Apple AirPods, por exemplo, isso significa que você terá que colocar seus AirPods em seu estojo, abrir a tampa e segurar o botão no estojo até que comecem a piscar com uma luz branca (outros tipos de fones de ouvido Bluetooth podem ter um forma diferente de entrar no modo detectável – verifique as instruções para os fones de ouvido ou plugues de ouvido específicos).

Depois de configurá-lo no console, Selecione o dispositivo Para emparelhar o console com seus fones de ouvido. tarefa concluída!

Como ajusto o volume do meu fone de ouvido no switch?

Pressione e segure o botão Home (no lado direito do Joy-Con) e um menu pop-up aparecerá que permite ajustar o volume dos fones de ouvido conectados (bem como o brilho da tela).

Posso usar fones de ouvido sem fio com meu switch no modo encaixado?

Sim com certeza.

Trocamos o modelo portátil acoplado de volta ao modo manual sem interrupção ou interrupção do áudio BT.

Perguntas frequentes sobre problemas de áudio Bluetooth do Nintendo Switch

Qualquer pessoa com experiência em dispositivos de áudio Bluetooth provavelmente encontrou problemas de conexão em algum momento. Talvez seja bom lembrar que o Bluetooth não foi originalmente criado para transmitir áudio com muitos dados e podem surgir problemas por vários motivos.

Nesta seção, apresentamos problemas comuns que surgem com soluções e explicações. Atualizaremos este guia com mais perguntas e soluções.

Meus AirPods não se conectam ao switch

Se seus fones de ouvido não aparecerem como detectáveis ​​em seu switch, ou se eles não estiverem conectados, embora tenham sido emparelhados anteriormente com o switch, sua conexão com outro Seu dispositivo pode impedi-los de emparelhar com seu console.

Por exemplo, se seus AirPods estiverem conectados ao seu iPhone, eles não poderão se conectar ao seu switch. Neste caso, você deseja desativar o Bluetooth no seu telefone (no seu iPhone, você pode tocar de baixo para cima e tocar no ícone do Bluetooth para desativar rapidamente o BT sem entrar nos ajustes).

Coloquei meu interruptor para hibernar e agora meus AirPods não estão reconectando

Se você estiver jogando e pressionar o botão standby para entrar no modo de hibernação, os fones de ouvido serão desconectados do switch.

Supondo que você não os tenha corrigido com um dispositivo diferente, seus fones de ouvido Bluetooth devem se reconectar automaticamente ao switch – dependendo de quais AirPods você está usando, pode ser necessário removê-los de seus ouvidos por um tempo para conectar para (re) gravar ( achamos isso necessário com o AirPod Pros).

Está muito quieto! Como faço para aumentar o volume do fone de ouvido no switch?

Algumas pessoas experimentam baixo volume com AirPods e outros fones de ouvido Bluetooth no Switch.

Embora o volume máximo pareça estar sempre mais baixo do que em outros dispositivos de áudio (trocamos os fones de ouvido da Apple com fio para teste e descobrimos que o volume máximo é significativamente mais alto – desconfortavelmente, mas a quilometragem obviamente varia aqui), pode ser que você tenha um mínimo de `max` volume do fone de ouvido habilitado.

A configuração “Volume máximo do fone de ouvido” é encontrada nas configurações do sistema em vez da seção Áudio Bluetooth (na parte inferior da coluna no menu principal de configurações do sistema) e foi projetada para evitar danos acidentais à audição.

Se você habilitou isso, simplesmente toque na opção para desabilitá-lo (se você tiver controles dos pais, você precisará inserir o seu PIN para desbloqueá-lo – verifique o aplicativo Nintendo Switch Parental Controls para encontrar o seu PIN, se você se esqueceu dele. Ela.

Com o Volume máximo do fone de ouvido desabilitado, descobrimos que o som é confortável no volume máximo com os AirPods e claramente fácil de ouvir com o cancelamento de ruído do AirPod Pros habilitado. No entanto, o volume máximo durante o uso dos Apple AirPods parece ser visivelmente mais silencioso do que o de outras marcas.

Iremos atualizar com mais informações após mais testes.

Não consigo conectar controladores enquanto uso um fone de ouvido Bluetooth

Este é um dos limites que define a Nintendo – um máximo de dois consoles podem ser conectados a um console durante o uso de áudio Bluetooth.

Para dois jogadores com um Joy-Con, você ficará bem. No entanto, se você estiver jogando no modo de mesa e uma pessoa quiser usar, digamos, um controlador Pro, uma pequena mensagem aparecerá para lembrá-lo do seguinte:

Até dois controladores sem fio podem ser usados ​​durante a reprodução de áudio Bluetooth.

Deve-se observar que jogar o modo multijogador local com vários adaptadores também desativará o áudio Bluetooth.

Posso usar meu microfone bluetooth para bate-papo por voz?

Não, infelizmente esta é outra limitação. A Nintendo declara expressamente que:

Microfones Bluetooth não podem ser usados.

Por que o som está atrasado do trabalho que aparece na tela?

O Bluetooth pode ter se tornado um padrão da indústria para transferência rápida de dados entre dispositivos, mas não é o melhor quando se trata de áudio de alta qualidade e você pode notar algum atraso no áudio.

O tempo de atraso irá variar dependendo do seu dispositivo. Por exemplo, ao usar AirPods, encontramos um som de salto Sonic (em Sonic 2) não é ouvido até que o personagem se aproxime do pico do salto. O atraso de áudio é perceptível e pode ter um efeito negativo se o áudio do jogo for essencial para a operação do jogo.

jogar algo como ritmo de arremesso, por exemplo, que depende do pressionamento preciso dos botões de percussão, seria difícil. No entanto, em outros jogos você pode nem perceber o atraso do som. Tudo depende do que você está tocando e de quão sensível você é.

Esperamos que você tenha achado este guia útil. Iremos atualizá-lo com o tempo, portanto, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe-os nos comentários abaixo e faremos o possível para resolvê-los.