O Apple Watch agora detectará treinos de ciclismo, quedas da bicicleta durante a condução – TechCrunch

Os usuários do Apple Watch que andam de bicicleta obterão alguns recursos novos projetados exclusivamente para eles. Durante o evento para a imprensa do Apple iPhone, a empresa anunciou que o Apple Watch agora começará a detectar quando os usuários começam a andar de bicicleta para lembrá-lo de começar a malhar. E, como outros exercícios, o Apple Watch também pausará e reiniciará automaticamente quando você fizer pausas durante o voo. E talvez o mais importante, ele também ganhará um novo recurso de detecção de queda.

Enquanto o Apple Watch pode Já detecta uma queda nos dispositivos da Série 4 ou posteriores, permitindo que os usuários liguem para os serviços de emergência se necessário, a Apple diz que agora adicionará detecção de queda ao ciclismo. Nesse caso, ele é capaz de sentir o movimento e o efeito únicos que ocorrem quando uma pessoa cai ao andar de bicicleta – um tipo de movimento diferente de uma pessoa que cai em pé.

Para ciclistas em ambientes fechados como os entusiastas da Peleton, o Apple Watch agora oferecerá um melhor suporte para e-bikes com um algoritmo de treino aprimorado que calcula com mais precisão as calorias queimadas.

Esses recursos se juntarão a outros recursos adicionados pela Apple, como o aplicativo Breathe redesenhado, novos mostradores de relógio e atualizações para mensagens e fotos que estão sendo lançadas com o watchOS 8. A Apple também anunciou um novo produto Watch, também, com Apple Watch Series 7, Ele apresenta uma tela Retina maior, um redesenho da interface, novos mostradores e cores do relógio, melhor carregamento e muito mais.

Em termos de treinos, a Apple também anunciou uma atualização de seu serviço de assinatura, Fitness +, que estará disponível em 15 novos países além dos seis originais, acrescentando exercícios de Pilates, meditações guiadas e workouts projetados para esquiadores e snowboarders.