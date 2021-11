Jonathan Taylor é o novo deus do futebol fantástico

A velocidade média de leitura para adultos é de 200-250 palavras por minuto – pelo menos, Isso é o que este site me disse. Este artigo tem cerca de 800 palavras, então você deve ser capaz de lê-lo em qualquer lugar de três a quatro minutos – considere ver todos os destaques, e vamos chamá-lo de quatro a cinco minutos.

Nesse momento, Jonathan Taylor terá marcado outro touchdown para o Indianapolis Colts.

Eu não estou brincando. Os Colts fizeram cinco touchdowns contra o Buffalo Bills no domingo, todos pontuados pelo placar de Jonathan Taylor: quatro estocadas, uma recebendo. Todos vieram nos primeiros três quartos, com os Colts tiveram a posse de bola durante 27 minutos. Divida isso pelos cinco pontos de touchdown de Taylor, e ele estava marcando um touchdown a cada cinco minutos por uma falta de Colts. Vamos contá-los todos.

Esse é o número um, que deu a ele oito jogos seguidos com pelo menos um touchdown rápido.

Aqui está o número dois, sua aterrissagem mais longa do dia, e sua única aterrissagem no ar:

Aqui está o terceiro, após o Bills vacilar, colocando um ataque Colts na linha de 2 jardas.

Aqui está o quarto, durante o qual você pode ver a vontade final de Levi Wallace de lutar contra a evaporação em tempo real.

E o quinto e último pouso, em que todos estão cansados ​​de tudo isso e só querem voltar para casa.

Resumindo, foi um bom dia no escritório para Taylor, que totalizou mais de 200 jardas de combate corpo a corpo, incluindo 185 no solo, junto com cinco marcas. O desempenho proporcionou a Taylor uma série de realizações estatísticas alucinantes. Taylor:

O 16º jogador na história da liga a marcar cinco pontos de rebaixamento em uma partida.

O primeiro Colt a marcar cinco touchdowns em um único jogo.

O Colt mais rápido para 1.000 jardas em uma temporada.

Um dos três jogadores na história da NFL a totalizar mais de 100 jardas em combate corpo a corpo e registrar um touchdown em oito jogos consecutivos, empatando as mais longas sequências na história da liga (Ladenan Tomlinson e Lydell Mitchell).

Número 13 para uma performance de fantasia em um único jogo, com 53,4 pontos de PPR de fantasia hoje. Ele acabou de vencer Barry Sanders.

71 pontos de fantasia à frente do próximo retorno mais próximo (Os resultados restantes para domingo e segunda-feira estão pendentes).

Este foi de longe o melhor desempenho da carreira de Taylor – tanto na vida real quanto no futebol fantástico – e embora a produção impressionante fosse insustentável, a escala não vai embora. Taylor entrou no jogo em terceiro lugar na liga em arremetidas, atrás de Derek Henry e Nagy Harris, que só jogam no domingo à noite contra o Chargers. Com 32 campeões contra o Bills, Taylor está em apenas 26 campeões, atrás de Henry, no topo da liga. Henry teve esta semana em jardas rápidas e agora com 1.122 jardas entrando na temporada em apenas 11 semanas.

Oh! Aqui estão mais alguns!

Taylor totalizou 1.122 jardas corridas durante as primeiras 11 semanas da temporada, a 35ª melhor marca da história da liga; Um total de 1.444 jardas corpo a corpo foi empatado com Jim Brown para o 34º melhor.

Com uma programação de 17 jogos, Taylor corre 1.734 jardas, o que seria a 29ª melhor marca de temporada na história da liga; e 2.231 jardas de scrimmage, que seria a 18ª melhor marca de temporada na história da liga.

Os Colts ganharam cinco dos últimos seis jogos com Taylor como seu motor de ataque, cumprindo o plano que traçaram ao escolhê-lo entre as 50 primeiras escolhas. O quarterback Carson Wentz, que teve um início de temporada difícil, tentou menos de 30 passes em três dos últimos seis jogos. Desde a nona semana, apenas seis equipes os executaram mais em intervalos neutros do que os Colts, e apenas os Browns os executaram de forma mais eficaz, de acordo com RBSDM.com.

Embora os Colts tenham estendido o Scatback Nyheim Hines por três anos e US $ 18,6 milhões nesta temporada, Taylor o almejou por 29-23 nas últimas oito semanas. Hines pode ser o melhor corredor de pista, mas Taylor é tão bom em quebrar interferências e explodir em grandes jogadas, realmente não importa: ele é o melhor receptor por padrão. Felizmente, os Colts venceram as últimas três partidas e quatro das últimas cinco partidas. Quanto mais Taylor se torna parte do crime, melhor o crime se torna.

Com tamanha escala e eficiência, Taylor se tornou mais do que apenas um vencedor da liga na fantasia – ele se tornou um “fim de semana”, “pare de verificar o app” e “não se preocupe em configurar sua escalação se você estiver contra isso. “Como os Colts brilhando em uma caótica AFC com esperanças de desempate ainda vivas, eles contarão com Taylor – e como o poder da fantasia dos treinadores durante a reta final da temporada regular, eles contarão com Taylor para a vitória, também.