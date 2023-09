Nashon Breedlove, ator de 8 Mile, morreu aos 46 anos

Nashawn Breedlove (à esquerda), ao lado de Eminem no filme “8 Mile”





O artista Nashon Breedlove, mais conhecido por sua participação em uma batalha de rap contra Eminem no filme “8 Mile”, de 2002, morreu aos 46 anos.

Sua mãe, Patricia Breedlove, confirmou sua morte correspondência no Facebook postado na terça-feira.

“É com pesar que compartilho com vocês a notícia do falecimento de meu amado filho Nashon Breedlove. Muitos de vocês o conheciam pelo apelido de ‘Lotto, boi’, um nome que reflete sua resiliência e determinação”, escreveu ela. .

“Nashon era rapper, cantor, compositor e ator. Ninguém pode negar seu talento.

Breedlove descreveu seu filho como um “homem maravilhoso” cuja “partida deste mundo deixou um enorme vazio em minha vida, um vazio que as palavras não conseguem expressar totalmente”.

Não está claro como Breedlove morreu, mas sua morte foi elogiada por outras figuras da indústria musical.

“Descanse em paz com um dos poucos MCs a vencer Eminem… Lotto de 8 Mile. A quem seus amigos chamavam carinhosamente de OX”, escreveu o rapper Mickey Facts em um vídeo. correspondência no Instagram, referindo-se à cena do filme em que ele disputa uma batalha de rap contra o personagem de Eminem.

Ele acrescentou: “Sentiremos sua falta por sua determinação e agressividade”.