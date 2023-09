Líderes sindicais votam pelo fim da paralisação do trabalho em 2023 – The Hollywood Reporter

Uma histórica batalha trabalhista em Hollywood terminará em breve.

A greve dos escritores de 148 dias, a segunda mais longa na história do Writers Guild of America, terminará às 12h01, horário do Pacífico, na quarta-feira, graças a uma votação da liderança sindical que permitiu oficialmente que cerca de 11.500 membros voltassem ao trabalho. Tarefas que foram proibidas durante meses pelas regras de greve – promover, vender roteiros, realizar reuniões, responder a feedback – serão então sancionadas, enquanto as salas dos roteiristas poderão voltar ao trabalho.

“Isso permite que os redatores retornem ao trabalho durante o processo de certificação, mas não afeta o direito dos membros de tomar uma decisão final sobre a aprovação do contrato”, disse o comitê de negociação do WGA depois que o Conselho Oeste do WGA e o Conselho Leste do WGA votaram por unanimidade para suspender o “Ordem de restrição.” “Terça-feira.

Como observam os negociadores, o fim da greve não significa que o acordo provisório que o sindicato alcançou com os estúdios e streamers no domingo à noite seja uma conclusão precipitada: os sindicalistas ainda precisam votar para ratificar o contrato, um referendo que será aprovado pelo sindicato liderança. Será anunciado na terça-feira, entre 2 e 9 de outubro. Os membros também serão convidados a participar de reuniões informativas sobre o novo acordo que serão realizadas em Nova York, Los Angeles e no Zoom nos próximos dias. Aí, os líderes procurarão sem dúvida convencer os membros do acordo e argumentarão que a cessação do trabalho oneroso por parte do sindicato deu-lhe a alavancagem necessária para arrancar esses termos aos principais empregadores da indústria.

Os estúdios, representados pela Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, e o sindicato finalmente anunciaram um acordo provisório sobre um novo contrato de três anos na noite de domingo, após um fim de semana inteiro trabalhando no acordo. Após cerca de um mês de negociações paralisadas, o progresso acelerou a partir de 20 de setembro, quando os dois lados retornaram à mesa de negociações na sede da AMPTP em Sherman Oaks com os principais líderes da indústria (Bob Iger da Disney, Ted Sarandos da Netflix e Warner Bros.). David Zaslav e Donna Langley do Discovery da NBCUniversal). Com líderes seniores presentes, os estúdios fizeram mudanças em sua postura em questões como pessoal mínimo nas salas dos roteiristas de TV e recompensar os roteiristas pelo sucesso dos projetos em streaming. As regulamentações em torno da inteligência artificial provaram ser um ponto de discórdia perene, mas os dois lados finalmente chegaram a um acordo na noite de domingo. Na sua carta aos membros sobre o acordo no domingo, a WGA chamou o acordo resultante de “extraordinário”.

Na terça-feira, o Conselho Oeste da WGA e o Conselho Leste da WGA aprovaram o acordo, que iniciou a votação para encerrar a ordem de restrição contra as empresas membros da AMPTP.

Esta notícia põe fim a metade do histórico impasse trabalhista da indústria do entretenimento, uma greve dupla não vista em Hollywood há mais de 60 anos. A SAG-AFTRA continua em greve e nem esse sindicato nem a AMPTP anunciaram ainda quaisquer novas datas para negociação entre as partes. Na noite de terça-feira, Em comunicado postado no InstagramA liderança do SAG-AFTRA procurou dissipar as especulações sobre datas de reuniões com estúdios e streamers. “Neste momento, não temos datas confirmadas para a reunião da AMPTP. Quando as datas forem confirmadas, iremos informá-lo. A menos que você as ouça de nós, são boatos”, disse o comunicado.

SAG-AFTRA e AMPTP permanecem num impasse sobre as questões dos aumentos salariais gerais, uma proposta para dar aos membros do sindicato uma parte das receitas de assinantes da plataforma quando os seus projectos de transmissão forem bem sucedidos e regulamentações relacionadas com a inteligência artificial, entre outras questões. Mesmo com os escritores de volta ao trabalho, a produção não pode ser retomada de forma significativa sem os artistas principais.