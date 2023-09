Kerry Washington interrompeu papéis de namorada branca após o filme de Meg Ryan

© Paramount/Cortesia Coleção Everett

Kerry Washington explica em seu novo livro de memórias, “Thicker Than Water”, que se recusou terminantemente a interpretar “a melhor amiga da garota branca” depois de estrelar “Against the Ropes”, o drama de boxe de 2004 estrelado por Meg Ryan e Omar Epps. O filme estrelou Ryan como Jackie Callen, a primeira mulher a alcançar o sucesso como gerente de boxe. Washington interpretou o melhor amigo de Jackie, uma recepcionista chamada Rene.

“Eu joguei nele [Meg Ryan’s] “Colega de trabalho e melhor amiga – este se tornou um novo território para mim, a melhor amiga de uma garota branca”, escreveu Washington (trad. Entretenimento semanal).

Como lembra Washington, Against the Ropes foi seu terceiro projeto consecutivo em que interpretou a melhor amiga branca do protagonista. Primeiro veio o filme “Save the Last Dance”, de 2001, no qual ele era o melhor amigo de Julie Styles, depois ela filmou o piloto cancelado do drama da Fox de 2004, “Wonderfalls”, onde ela era a melhor amiga da personagem principal Carolyn Dhavernas. Tracie Thoms finalmente assumiu o papel. Washington tinha certeza de que “Against the Ropes” seria o último, principalmente porque ela era uma grande fã de Meg Ryan que alcançou seu auge pessoal como “a melhor amiga da garota branca”.

“Quando Harry Conheceu Sally é, até hoje, um dos meus três melhores filmes de todos os tempos, então, depois que interpretei a melhor amiga de Meg Ryan, foi um passo lateral interpretar o papel contra todos os outros”, escreve Washington. Ele acrescentou: “Não é que eu quisesse ser a estrela do filme; Eu queria que meus personagens tivessem uma história própria. “Eu não queria ser parceira na jornada de uma mulher branca.”

A carreira de Washington continuou com papéis coadjuvantes, mas papéis que ela considerava muito mais elaborados do que simplesmente fornecer apoio à sua estrela branca. Esses papéis incluíram interpretar Della Bea Robinson ao lado de Jamie Foxx em “Ray” e Kay Amin ao lado de Forest Whitaker em “O Último Rei da Escócia”. Os dois homens ganharam o Oscar de Melhor Ator.

O livro de memórias de Washington “Thicker Than Water” já está disponível para compra.