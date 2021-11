Não parece que duas xícaras foram respeitadas

O técnico da seleção dos EUA, Cincinnati, Greg Berhalter, disse que sua equipe ainda tem “um longo caminho a percorrer” para conquistar o respeito do adversário México.

Conversando com repórteres via Zoom antes da partida de qualificação para a Copa do Mundo de sexta-feira entre os dois antigos rivais (Ao vivo na ESPN2, 21h00 horário do leste)Berhalter disse que as duas vitórias dos Estados Unidos sobre o México no verão passado – a Liga das Nações da CONCACAF e as Finais da Copa Ouro da CONCACAF – não mudaram a percepção do México em relação aos Estados Unidos.

“Quando você ouve coisas saindo do acampamento, queremos ser [Mexico]Quando olhamos no espelho do que o México é e queremos nos ver ou algo assim, isso mostra que temos um longo caminho a percorrer para ganhar o respeito do México, disse Berhalter. “As duas vitórias no verão, acho que ele não fez muito para conseguir isso. Temos que fazer isso [on Friday] Jogando no campo. “

Berhalter revelou Christian Pulisic Ele não vai começar a partida depois de voltar recentemente de uma lesão no tornozelo, enquanto zach steven Ele vai começar no gol antes Matt Turner.

Pulisic machucou o tornozelo durante as eliminatórias da Copa do Mundo contra Honduras, em setembro, e desde então fez apenas duas partidas como substituto do Chelsea. O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, afirmou recentemente que espera que Berhalter seja “responsável o suficiente” com o uso de Pulisic, um apelo que deixou Berhalter confuso.

“Ele está treinando há quatro dias [with Chelsea]O bom senso nos dirá, disse Berhalter, que não se pode iniciar um jogador em um jogo como este quando ele treinou apenas quatro dias e está ausente há dois meses. “Eu entendo a preocupação de Tuchel. Não foi nossa ideia interpretá-lo por 180 minutos nesta viagem de qualquer maneira. Ele não vai começar [Friday]. “

Quanto a Stephen, o goleiro do Manchester City jogou apenas quatro partidas da liga e da copa nesta temporada para ser seu principal substituto Ederson, enquanto Turner jogou todos os jogos da Revolução da Nova Inglaterra. No entanto, Berhalter escolheu ir com Stephen, que ele já havia comandado quando ambos estavam com Columbus Crowe.

“Eles são dois grandes goleiros, não há dúvida disso”, disse Berhalter. “Vimos isso no acampamento esta semana. Zach vai começar a partida [Friday]. Mas você sabe, há muito pouca separação entre eles neste ponto e poderíamos facilmente escolher Matt. Decidimos jogar Zack. “

Muito foi feito sobre a escolha do local da equipe dos EUA. A NFL reconheceu ser estratégica e pretendia garantir que os fãs fossem leais aos Estados Unidos, estabelecendo o jogo em um estádio menor e em uma cidade mais distante de algumas outras áreas com uma grande população mexicana-americana.

“Estamos orgulhosos de ter fãs latinos e isso é algo importante para nós e esperamos que os jogadores do futuro amem isso Ricardo Pepe “Isso vai nos ajudar a conseguir mais fãs latinos”, disse Berhalter. “Quando você fala sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, é muito importante ter um público pró-EUA, e quer seja com latinos nas arquibancadas ou não, queremos um público americano profissional e não é fácil. “Garanta sempre.”

O México tem uma grande vantagem em experiência, uma característica que Berhalter admitiu que sua equipe não poderia compensar. Ele estimou que a idade média do México seria de 29 anos, enquanto a seleção dos Estados Unidos estaria perto dos 22 ou 23 anos. Mas ele espera que a experiência que sua equipe ganhou nos últimos anos – incluindo quatro partidas contra tripartido – Será o suficiente.

“Aprendemos com aquela partida, e é importante levar todas essas lições a bordo enquanto nos preparamos para ela [Friday] noite.”

para o México, tripartido Gerardo “Tata” Martino, técnico, disse que está focado em vencer e quebrar a seqüência de duas derrotas consecutivas contra os Estados Unidos.

“Analisamos as partidas contra os Estados Unidos e trabalhamos para fazer as coisas de maneira diferente”, disse Martino. “Nunca pensamos em não jogar para empatar”. “As bolas paradas foram um grande fator nos jogos anteriores, como eles venceram esses jogos.”

Quanto ao local da partida como fator limitante para os torcedores mexicanos, Martino acrescentou: “Sempre sentimos o apoio dos mexicanos onde quer que joguemos”.