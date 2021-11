Tua Tagovailoa sai do banco para liderar os Golfinhos atrás dos Ravens

MIAMI GARDENS, Flórida – Tua Tagovailoa saiu do campo, jogando a bola na mão esquerda machucada e agitando os braços ao cantar.

“é seu!”

“é seu!”

“é seu!”

Em seguida, pare antes de entrar no túnel para fazer um arco, um raro momento para comemorar os Miami Dolphins nesta temporada.

Xavien Howard forçou um slur e devolveu 49 jardas para um touchdown, Tagovailoa saiu do banco e coroou sua noite escorregando 1 jarda para marcar com 2:19 da esquerda e surpreendeu os Dolphins Baltimore Ravens na noite de quinta-feira 22-10.

“Uma vitória é uma coisa boa”, disse Tagoviloa. “Sem rumores, não há fatores externos ao ruído relacionado ao que fizemos esta noite.”

Os Dolphins (3-7) marcaram três gols de Jason Sanders no que se tornou sua segunda vitória em cinco dias. Tagoviloa – que não conseguiu iniciar a partida devido a um dedo quebrado à esquerda ou à mão de arremesso – deu uma folga de 158 jardas para Jacoby Brissett, que passou por 156 jardas antes de ter que sair no terceiro período com uma lesão no joelho direito.

“Acho que é difícil chegar ao segundo tempo”, disse Tagoviloa. “Você tem que se aquecer, você tem que colocar sua cabeça de volta na mentalidade de entrar e jogar, mas esta é a NFL. Você tem que estar pronto a qualquer momento.”

Tua Tagovailoa comemora após a vitória dos Dolphins por 22-10 sobre os Ravens. Getty Images

A seqüência de 51 jogos consecutivos do Baltimore na temporada regular terminou com pelo menos 14 pontos – a segunda maior seqüência na história da NFL, depois de 63 jogos disputados pela Nova Inglaterra de 2009 a 2013 -.

Um fim seguro, por sinal.

“Jogamos mal por causa do nosso treinamento”, disse o técnico do Ravens, John Harbaugh. “Começa comigo. Não fiz um bom trabalho ao preparar esses caras.”

A defesa do Miami cometeu um ataque que feriu um quarterback, ferindo um jogador para substituí-lo, e viu sua única viagem para a zona final nos primeiros 57 minutos com um atacante que chegou longe o suficiente no coração das minhas costas para subir . A bola está acima da linha de gol – só para não contar porque ele não foi um recebedor qualificado.

Não importava. O ataque fez o suficiente, a defesa fez o suficiente.

“A defesa jogou muito bem”, disse Tagoviloa.

Lamar Jackson completou 26 de 43 passes para 238 jardas e pousou em Baltimore (6-3). Mark Andrews detém o placar para os Ravens, que dominaram o Miami nas últimas três partidas do time até quinta-feira – vencendo por um placar combinado de 137-16.

Não dessa vez. Nem mesmo perto.

“Precisamos trabalhar”, disse Harbo. “Devíamos ser muito melhores.”

Brissett completou 52 jardas para Isaiah Ford no final do segundo tempo no que parecia ser uma jogada falhada que acabou sendo o maior ganho do Miami na temporada – até aquele ponto, pelo menos. Sanders fez contato com um chip shot, os Dolphins alcançaram uma vantagem de 6-3 no primeiro tempo e, de alguma forma, ele estava para sempre à frente.

Andrews elevou o placar de Baltimore de 15 a 10, o que é próximo o suficiente para parecer que Miami estava em apuros. Tagoviloa encontrou Albert Wilson para ganhar 64 jardas – o jogo mais longo em Miami nesta temporada e o passe mais longo na carreira de Tagoviloa na NFL – cerca de três minutos do final do jogo, então entrou no QB de 1 para reivindicar a vitória.

“Não fizemos um bom jogo de futebol”, disse o defesa do Ravens, Calais Campbell. “No final das contas, eles jogaram um futebol melhor do que nós hoje.”

O ataque mais próximo da endzone nos primeiros 55 minutos do jogo foi jogado no meio do terceiro quarto, quando Tagoviloa finalizou um passe para o goleiro Robert Hunt. O jogador de linha correu em direção à linha de gol, capotou e pareceu alcançar a bola por cima do avião.

Não será contado de qualquer maneira. Hunt não foi um destinatário qualificado, Dolphins estabeleceu uma meta de campo e liderou por 9-3.

Um pouco depois, aconteceu o TD. Howard tirou a bola do recebedor do Ravens, Sammy Watkins, após pegar a posse de bola em Baltimore, pegou a bola e marcou para dar ao Miami uma vantagem de 15-3.

“Jogo fantástico”, disse o técnico do Dolphins, Brian Flores. “X, ele fez um ótimo trabalho para nós e apareceu de novo, ele fez uma grande jogada em um grande momento. Precisávamos disso. Ele tirou, conseguiu e marcou. A grande jogada do jogo.”