Mudança climática: negociações da COP26 começam com pressa após reunião ruim de líderes do G20

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, cujo governo está patrocinando as negociações, alertará na segunda-feira que a humanidade girou o relógio para as mudanças climáticas.

“Falta um minuto para a meia-noite e temos que agir agora”, disse ele em um discurso de abertura.

“Precisamos passar de conversas, debates e debates para ações realistas e combinadas sobre carvão, carros, dinheiro e árvores. Não há mais esperanças, objetivos e aspirações, embora valiosos, mas compromissos claros e cronogramas definidos para a mudança.”

A reunião dos líderes do G20 que terminou em Roma no domingo indica que os líderes estão finalmente ouvindo a ciência, mas ainda não têm unidade política para tomar as decisões ambiciosas necessárias para enfrentar o momento.

A COP26 está reunindo cerca de 25.000 pessoas para um dos maiores eventos internacionais desde o início da pandemia, e acontece depois de um ano de clima severo que matou centenas de pessoas em lugares inesperados e surpreendeu até cientistas do clima.

O último Relatório de Ciência do Clima da ONU foi lançado em agosto A coisa mais clara que precisa acontecer: limitar o aquecimento global para o mais próximo possível de 1,5 ° C acima das temperaturas pré-industriais para evitar os efeitos exacerbantes da crise climática. Para fazer isso, o mundo deve reduzir as emissões pela metade na próxima década e, em meados do século, chegar a zero líquido – onde as emissões de gases de efeito estufa não são maiores do que a quantidade removida da atmosfera.

Toda essa linguagem estava presente na declaração dos líderes do G-20, incluindo o reconhecimento de que, para atingir zero líquido até meados do século, muitos estados membros precisarão aumentar suas promessas de redução de emissões, conhecidas como Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), durante esta década. .

Mas o fracasso em definir um prazo para o uso do carvão – o maior contribuinte individual para a mudança climática – e em fazer todos os países se comprometerem estritamente com o zero líquido até 2050 (em oposição a 2060, como China, Rússia e Arábia Saudita prometeram) que os países que usar e produzir combustíveis fósseis Ainda tem uma grande influência nos negócios globais sobre o clima.

Na verdade, a tão esperada promessa da China sobre novas emissões feita na semana passada foi apenas uma fração maior do que a anterior. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse no domingo que não estaria fortemente armado em zero líquido até 2050. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, não demonstrou interesse em depositar carvão na história. A Índia não fez promessas líquidas de zero e, como disse o legislador europeu Bas Eckhout à CNN, foi um dos poucos países que se opôs à definição de uma data para a eliminação do carvão.

É promissor que os líderes tenham reconhecido que mais precisa ser feito em relação às emissões nesta década, disse Michael Mann, um cientista sênior da Universidade Estadual da Pensilvânia, mas o importante é garantir que todos os principais emissores tenham planos para manter os aumentos de temperatura abaixo de 1,5 graus. .

“E também eliminando a ‘lacuna de implementação’ – isto é, a lacuna entre o que os chefes de estado se comprometeram nominalmente e o que estão realmente fazendo”, disse Mann.

Mann alertou que a COP26 não deve ser uma cúpula de táticas de adiamento e disse que ainda tem esperança de que os países concordem em eliminar o carvão nas negociações, mesmo que os líderes do G20 não cheguem a um acordo sobre o ponto.

“O conservador IEA disse que não pode haver nenhuma nova infraestrutura de combustível fóssil se quisermos evitar um aquecimento perigoso”, disse Mann. “Os países do G7 se comprometeram a eliminar o carvão e encerrar o apoio a novos projetos de carvão no início deste verão.”

“Precisamos ver compromissos semelhantes dos países do G20, incluindo um cronograma rápido para a eliminação do carvão.”

A declaração do G20 prometeu encerrar o financiamento de carvão offshore até o final deste ano. O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro o fim do financiamento chinês para o carvão internacional, tirando da mistura o maior financiador mundial de projetos de carvão.

Helen Mountford, vice-presidente de clima e economia do World Resources Institute, disse que o acordo e as atuais promessas de emissões não são ambiciosas o suficiente para evitar os níveis mais perigosos de aquecimento, e é improvável que muitos coloquem os países no caminho para atingir o zero líquido. planos.

“Para manter a meta de 1,5 ° C dentro do alcance, os países precisam definir metas climáticas para 2030 que traçam um caminho realista para alcançar esses compromissos líquidos de zero”, disse ela em um comunicado.

“Atualmente, vários países do G20 não estão em um caminho confiável para atingir suas metas zero-zero, incluindo Austrália, Rússia, China, Arábia Saudita, Brasil e Turquia.”

“Não é o suficiente”

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse no domingo que estava deixando Roma “e minhas esperanças não foram realizadas – mas pelo menos não estão enterradas”. Ele esperava que Glasgow ainda pudesse “manter vivo o alvo de 1,5 grau”.

Seus comentários refletem o humor de muitos na COP26. Se o G20 não pode definir um prazo para o carvão e se limitar estritamente ao zero líquido, há uma sensação de que envolver o mundo inteiro nessas questões-chave simplesmente não acontecerá.

Também existe uma questão de confiança. O mundo desenvolvido prometeu há mais de uma década que iria transferir US $ 100 bilhões anualmente para o sul global para ajudá-lo a fazer a transição para economias de baixo carbono e se adaptar ao novo mundo da crise climática.

Essa meta não foi cumprida no ano passado, e um relatório da presidência da COP26 publicado na semana passada mostrou que ela não será cumprida até 2023, com as promessas existentes em mãos.

Muhammad Nasheed, o ex-presidente das Maldivas que lidera o fórum Clima em Risco, lamentou a falta de ação na declaração do G20, especialmente em relação à falha na eliminação do carvão. As Maldivas são um país na linha da frente na crise climática e ameaçam ser inundadas pela elevação do nível do mar até o final do século.

“Este é um começo bem-vindo”, disse Nasheed em um comunicado. “Mas não impedirá que o clima aqueça mais de 1,5 grau e destrua grandes partes do mundo, incluindo as Maldivas. E isso claramente não é suficiente.”

Líquido zero, a eliminação gradual do carvão e a oferta de financiamento climático continuarão sendo uma prioridade para os negociadores. Outras áreas que poderiam ser bem-sucedidas são concordar em acabar e reverter o desmatamento até 2030 e acelerar a transição para veículos elétricos em todo o mundo.

Tom Burke, co-fundador do Centro de Pesquisa Climática E3G, foi mais otimista, dizendo que a declaração do G-20 mostrou uma mudança no pensamento entre os líderes sobre a urgência da crise climática.

“A grande vitória é essa mudança de foco de 2050 para 2030”, disse ele à CNN. “Acho que é uma grande vitória importante.”

“É um começo melhor do que esperávamos. O acordo político que foi alcançado no G-20 criará um ímpeto político à medida que os líderes se reúnem para dar início à COP.”