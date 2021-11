Biden dá entrevista coletiva para concluir a cúpula do G-20

Presidente biden No domingo, ele deu uma entrevista coletiva em Roma para concluir uma reunião de dois dias com os líderes do G20 antes de seguir para a Cúpula do Clima da ONU em Glasgow, Escócia.

Biden, que apareceu mais de 20 minutos atrasado para a instrução, começou se desculpando pelo atraso. “Peço desculpas por fazer você esperar”, disse ele. “Estávamos brincando com os elevadores. Longa história de qualquer maneira.”

O presidente passou a falar sobre questões abordadas pelos líderes do G20 durante a cúpula, que se concentrou principalmente em questões climáticas, mas também incluiu “amplo apoio” para um acordo histórico para criar um imposto corporativo mínimo global de 15%.

Show final com Joe Biden: O presidente em AVERAGE está com mais de 20 minutos de atraso

Os líderes do G20 assumiram um vago compromisso durante a reunião de buscar a neutralidade do carbono “até a metade do século ou próximo a ela”, o que alguns alegaram não ser suficiente para impedir as ameaças da mudança climática.

O presidente ligou para a China e a Rússia, dizendo que “não se manifestaram em termos de nenhum compromisso para lidar com a mudança climática. Há motivos para as pessoas ficarem desapontadas porque eu acho isso decepcionante”.

Os Estados Unidos e a União Europeia estabeleceram 2050 como a meta de atingir emissões líquidas zero. China, Rússia e Arábia Saudita, cujos líderes não compareceram à cúpula do G-20, estabeleceram 2060 como o ano que esperam alcançar. A China lidera as economias emergentes cujas emissões estão aumentando junto com seu crescimento econômico.

Biden também ignorou os baixos números das pesquisas domiciliares, com 54% dos eleitores desaprovando seu desempenho e 71% acreditando que o país está indo na direção errada, de acordo com a NBC News. voto Lançado no domingo.

Biden disse que o Papa Francisco lhe disse para continuar recebendo comunicações, em meio ao escrutínio das políticas anti-aborto

“Veja, as pesquisas vão subir e descer e subir e descer. Estava alto no início, depois atingiu a média, depois voltou e agora está baixo”, disse Biden. Como isso acontecia com todos os presidentes, Biden disse: “Não é por isso que estou concorrendo. Não corri para determinar se me saí bem nas pesquisas. Corri para ter certeza de seguir adiante com o que disse ‘Vou fazer como Presidente dos Estados Unidos. ‘”

Biden concluiu a coletiva de imprensa falando sobre sua crença no catolicismo e seu encontro com o Papa Francisco. Depois de responder a uma pergunta sobre os apelos de alguns bispos dos EUA para que ele não tivesse a comunhão por causa de suas opiniões sobre o aborto, Biden disse que a questão era “pessoal”, mas ele também continuou a elogiar o papa por seu apoio quando seu filho Beau morreu.

Quando o repórter estava saindo, o correspondente da Fox News na Casa Branca Peter Dossey gritou uma pergunta, perguntando: “Sr. presidente, é verdade que vamos dar $ 450.000 para cruzar a fronteira separada?”

O plano relatado de Biden de pagar US $ 450.000 a imigrantes indocumentados pode ser um pagamento a mais para algumas famílias de militares em 11 de setembro

Biden não respondeu à pergunta, em vez disso, desviou o olhar da câmera e coçou a testa.

De Roma, Biden viajará para a Escócia para a 26ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26).

A Associated Press contribuiu para este relatório.