Ministro dos Transportes Eswaran on Travel Lanes (VTL)

Cingapura deve abrir “corredores de viagens fortificados” com mais países – mas isso não significa que o país assuma riscos muito maiores, Ministro dos Transportes S. Eswaran disse à CNBC na segunda-feira. A cidade-estado anunciou na semana passada que Mais faixas de viagem serão lançadas Para viajantes que foram vacinados de Coreia do SulCanadá, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, além de acordos semelhantes com Alemanha e Brunei que começou em setembro. A iniciativa permite viagens sem quarentena para aqueles que foram vacinados, mas os viajantes terão que fazer os testes Covid-19 para garantir que não tenham o vírus antes de entrar no país. Ele acrescentou que Cingapura consideraria planos de viagem semelhantes com Austrália, Nova Zelândia, Japão e “muitos outros países” na região depois disso.

Eswaran, que também é o ministro responsável pelas relações comerciais de Cingapura, disse que a atual iniciativa do país com a Alemanha e Brunei pegou apenas dois casos de viajantes infectados – de 3.000 pessoas que entraram em Cingapura por meio dos chamados VTLs no primeiro mês. . “Então, quando você combina isso com os requisitos de vacinação também, os corredores de viagens fortificados e os fluxos transfronteiriços que estamos facilitando não aumentam os riscos que corremos como um país … de forma significativa”, disse ele ao Squawk da CNBC Box Asia.

Estamos procurando caminhos para abrir com segurança a aviação internacional e restaurar a posição de Cingapura e reconstruí-la como um centro de aviação internacional. S. Iswaran Ministro dos Transportes de Cingapura

Eswaran estava respondendo a algumas críticas online de que os planos da cidade-estado de reabrir as viagens internacionais pareciam entrar em conflito com sua decisão. impor algumas novas restrições dentro do estado. Cingapura disse no sábado que vai apertar algumas das restrições da Covid, com o objetivo de proteger os vulneráveis, como idosos e não vacinados. Aqueles que não foram vacinados não poderão mais entrar nos shoppings, e mesmo os vacinados estarão sujeitos ao limite de duas pessoas na entrada dos shoppings. O ministro observou que os VTLs mostraram que apenas um número limitado de casos infectados estavam entrando no país, mas que as infecções na comunidade aumentaram muito mais rapidamente – com uma “proporção significativa” se espalhando por meio de atividades comunitárias.

Com base em uma “avaliação de risco”, disse Eswaran, é necessário limitar algumas dessas atividades e, ao mesmo tempo, permitir que a atividade econômica geral continue “na medida do possível”, ao mesmo tempo que impõe algumas “restrições importantes”. Em 9 de outubro, 83% da população havia completado duas doses da vacina Covid. No entanto, o número de casos começou a aumentar depois que algumas restrições foram atenuadas e atingiu níveis recordes diários na semana passada, ficando acima de 3.000. No mês passado, autoridades de Cingapura Aperto das medidas Covid Novamente em um esforço para reduzir a transmissão na comunidade e evitar que os hospitais se entreguem a ela. O país também começou a encorajar as pessoas com Covid, que apresentam sintomas leves, a se isolarem sempre que possível.

Eswaran disse que o lançamento dos corredores de viagens fortificados faz parte dos esforços para restabelecer a cidade como um centro de aviação internacional. Antes da pandemia, o Aeroporto Changi de Cingapura estava entre os mais movimentados do mundo e Movimentou 68,3 milhões de passageiros em 2019. No entanto, isso caiu mais de 80% para apenas 11,8 milhões de passageiros em 2020, De acordo com a mídia local.