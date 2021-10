Ouch: Voo Extra Longo da British Airways para Hong Kong

Os passageiros do voo da British Airways de sexta-feira de Londres a Hong Kong devem ter tido uma aventura …

Voo da British Airways para Hong Kong desviado para Manila

British Airways opera um voo diário de Londres (LHR) para Hong Kong (HKG) usando um Boeing 777, com Número do voo BA31. O vôo começou na sexta-feira, 8 de outubro de 2021, como qualquer outro. O vôo foi proibido às 12 horas e estava programado para sair de Londres às 18h40 da sexta-feira, e chegar a Hong Kong às 13h40 do sábado.

O voo partiu bem e, cerca de 11 horas após a partida, estava a caminho de Hong Kong. Infelizmente, Hong Kong estava enfrentando uma tempestade tropical no sábado. O British Airways 777 tentou pousar em Hong Kong, mas devido ao clima, os pilotos tiveram que fazer um tour. Os pilotos tentaram pousar uma segunda vez, mas foi necessária outra rodada. Oh oh.

Nesse momento, os pilotos tomaram a decisão de desviar, já que o tempo não havia melhorado. Os aviões sempre carregam combustível extra para esses tipos de situações, levando em consideração os desvios e desvios.

Neste caso, a decisão foi tomada para mudar mais de 700 milhas para Manila, onde o tempo estava muito melhor. O vôo durou, com certeza, pousando em Manila 13 horas e 19 minutos completos após deixar Londres, por volta das 16 horas locais.

Voo de longo curso da British Airways para Manila

Passageiros presos no avião da British Airways durante a noite

Com todos os passageiros no solo em segurança, era hora de decidir o que fazer a seguir. O tempo ainda estava ruim em Hong Kong, então o vôo ainda não podia continuar. Então, é claro, há o problema de restrições de fronteira devido ao coronavírus – devido às restrições, a maioria dos passageiros a bordo não era elegível para entrar nas Filipinas, então não é como se a British Airways pudesse deixar todos sair do avião e colocá-los em um hotel esta noite.

Em vez disso, todos – incluindo os passageiros e a tripulação – passaram a noite no avião. Como mencionado acima, o avião chegou a Manila às 16h e poderia finalmente partir para Hong Kong na manhã seguinte às 10h, então o avião permaneceu no solo por 18 horas.

Às 10 horas da manhã seguinte, o avião finalmente começou sua viagem para Hong Kong. O vôo durou cerca de uma hora e 56 minutos, e mesmo aquele vôo teve alguma empolgação – o vôo abortou um pouso desta vez (mais os dois vôos do dia anterior).

Voo da British Airways de Manila para Hong Kong

O vôo finalmente pousou em Hong Kong por volta do meio-dia, cerca de 22 horas atrasado. Quando o avião finalmente pousou em Hong Kong, a cabine explodiu em aplausos.

No final, os passageiros permaneceram no avião por 33 horas após a saída de Londres, o que não contabiliza o tempo que as pessoas passam no aeroporto de Londres antes do vôo. Os passageiros tiveram coisas positivas a dizer sobre a tripulação, por isso os parabenizamos pela maneira como lidaram com esta situação tão difícil.

Não consigo imaginar o quão difícil seria para quem está na economia, entre ter que sentar e usar máscara o tempo todo. Enquanto isso, para os da primeira classe e da classe executiva, provavelmente não foi tão ruim.

Primeira classe 777 na British Airways

Com certeza, o voo da British Airways na sexta-feira de Londres para Hong Kong foi longo. Embora o voo normalmente demore cerca de 12 horas, neste caso os passageiros já estão no avião há cerca de 33 horas.

Houve uma tempestade tropical em Hong Kong, então, após duas abordagens erradas, a decisão de desviar para Manila foi tomada. Com o tempo não melhorando em Hong Kong, os passageiros tiveram que passar a noite no avião nas Filipinas. Na manhã seguinte, o avião finalmente continuou para Hong Kong, onde os passageiros finalmente pousaram após outra aproximação perdida.

Que aventura – parabéns à tripulação por manter todos seguros.