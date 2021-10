Os Estados Unidos e a União Europeia alinham-se exclusivamente em mais de 20 outros países para o acordo global do metano

Bolhas de metano são vistas em uma área pantanosa em um centro de pesquisa em Stordalen Mire perto de Abisko, Suécia, 1 de agosto de 2019.

WASHINGTON, 11 de outubro (Reuters) – Mais de duas dezenas de países uniram esforços liderados pelos Estados Unidos e pela União Europeia para reduzir as emissões de metano em 30% até 2030, dando ímpeto à parceria global emergente antes de seu lançamento nas Nações Unidas cimeira do clima em Glasgow no final deste mês. Um funcionário do governo disse à Reuters.

Nigéria, Japão e Paquistão estão entre os 24 novos signatários da promessa global sobre o metano, que os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram pela primeira vez em setembro com o objetivo de estimular uma ação climática rápida antes da Cúpula da Escócia começar em 31 de outubro. Isso poderia ter um impacto significativo nos setores de energia, agricultura e resíduos, responsáveis ​​pela maior parte das emissões de metano.

Os nove parceiros originais são Grã-Bretanha, Indonésia e México, que assinaram o compromisso quando era Anuncie no Fórum das Grandes Economias Mês passado. A parceria agora cobrirá 60% do PIB global e 30% das emissões globais de metano.

O enviado especial dos EUA para as mudanças climáticas, John Kerry, e o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans, apresentarão os novos parceiros em um evento conjunto na segunda-feira e também anunciarão que mais de 20 instituições de caridade, incluindo aquelas lideradas por Michael Bloomberg e Bill Gates, arrecadarão mais de $ 223. O funcionário, que pediu para não ser identificado, disse que US $ 1 milhão para ajudar a apoiar os esforços dos países para reduzir o metano.

A fonte disse que os países representam uma variedade de perfis diferentes de emissões de metano. Por exemplo, a principal fonte de emissões de metano no Paquistão é a agricultura, enquanto a principal fonte para a Indonésia são os resíduos.

A promessa também foi assinada por muitos países mais vulneráveis ​​aos efeitos da mudança climática, incluindo algumas nações africanas e nações insulares como a Micronésia.

Nas semanas que antecederam a cúpula do clima da ONU, disse o funcionário, os Estados Unidos se envolverão com outras grandes fontes de emissores de metano em economias emergentes como Índia e China para instá-los a se juntar e garantir “a continuidade da onda de apoio. “

O metano é um gás de efeito estufa e a maior causa das mudanças climáticas depois do dióxido de carbono (CO2). Vários relatórios recentes destacaram a necessidade de os governos reprimirem o metano para limitar o aquecimento global a 1,5 ° C, a meta do acordo climático de Paris.

O metano tem uma capacidade de retenção de calor maior do que o dióxido de carbono, mas se degrada na atmosfera mais rapidamente. Um relatório científico das Nações Unidas divulgado em agosto disse que “reduções fortes, rápidas e sustentáveis” nas emissões de metano, além de reduzir as emissões de dióxido de carbono, podem ter um impacto imediato no clima.

Os EUA devem emitir regulamentações de petróleo e gás para o metano nas próximas semanas, e a União Européia revelará uma legislação detalhada sobre o metano ainda este ano.

Larry Kramer, presidente da William and Flora Hewlett Foundation, que contribuiu para o fundo de US $ 200 milhões, disse à Reuters que o dinheiro “ajudaria a estimular a ação climática” e que reduzir o metano é a maneira mais rápida de ajudar a atingir a meta de 1,5 grau.

Dorwood Zelke, presidente do Instituto de Governança e Desenvolvimento Sustentável, com sede em Washington, disse que a parceria foi um “começo fantástico” para chamar a atenção do mundo para a necessidade de reduzir o metano.

“Resta apenas um passo para evitar a catástrofe do planeta – reduzir o metano o mais rápido possível de todas as fontes”, disse ele por e-mail antes do anúncio.

