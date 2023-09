Metal Gear Solid: Coleção Master Vol. 1 Gráfico de resolução e taxa de quadros lançado

A lendária série Metal Gear Solid de Hideo Kojima retorna como uma coleção lançada em outubro em todas as plataformas, incluindo o Nintendo Switch, e como parte disso, a Konami agora compartilhou uma tabela na página oficial do jogo detalhando a resolução e taxa de quadros para cada plataforma.

Embora já tenhamos obtido um resumo do desempenho do Switch em Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, este é o gráfico mais claro até agora em termos de como ele se compara à concorrência. Metal Gear Solid estará disponível em todas as plataformas 30fps Com saída precisa 1920 x 1080 pixels (A exceção é Modo portátil O que está acontecendo 1280 x 720 pixels).

Quanto a Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3, a versão Switch é compatível com os demais consoles no modo dock (1920 x 1080 pixels), mas foi reduzido de 60 fps para 30fps Em ambos os modos. Esses jogos estão em Portátil Limitado a uma decisão 1280 x 720 pixels. Aqui está a sinopse completa na página oficial do Metal Gear Solid:

Então, aqui está – isso é exatamente o que você pode esperar de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 quando chega ao Nintendo Switch 24 de outubro de 2023. Em notícias relacionadas, o site oficial da Konami também mencionou como as cópias físicas exigirão alguns downloads. Você pode aprender mais sobre isso em nossa cobertura anterior aqui no Nintendo Life: