Jamais Vu: Quando o familiar se torna assustadoramente novo

A repetição tem uma estranha relação com a mente. Vejamos, por exemplo, a experiência do déjà vu, quando acreditamos erroneamente que vivenciamos uma situação nova no passado, deixando-nos com uma sensação assustadora do passado. Mas descobrimos que o déjà vu é na verdade uma janela para a forma como o nosso sistema de memória funciona.

Nossa pesquisa descobriu que esse fenômeno surge quando a parte do cérebro que detecta a familiaridade está fora de sincronia com a realidade. Déjà vu é o sinal que alerta para essa estranheza: é uma espécie de… “Verificação de fatos” do sistema de memória.

Mas a repetição pode fazer algo ainda mais estranho e incomum. O oposto do déjà vu é o “jamais vu”, quando algo que você sabe que é familiar parece irreal ou novo de alguma forma. Na nossa Pesquisa recenteque possui Ele acaba de ganhar o Prêmio Ig Nobel de Literaturainvestigamos o mecanismo por trás desse fenômeno.

Jamais vu pode envolver olhar para um rosto familiar e Achando que é repentinamente incomum ou desconhecido. Os músicos têm esse problema temporariamente, pois se perdem em uma peça musical muito familiar. Você pode ter ido a um lugar familiar e ficar desorientado ou vê-lo com “novos olhos”.

É uma experiência que É ainda mais raro que o déjà vu Talvez ainda mais estranho e perturbador. Quando você pede às pessoas que as descrevam em questionários sobre suas experiências na vida cotidiana, elas dão relatos como: “Enquanto escrevo nas minhas provas, escrevo corretamente uma palavra como ‘apetite’, mas continuo olhando para a palavra repetidamente porque Eu tenho um segundo. Idéias que podem estar erradas.

Na vida cotidiana, pode ser provocado pela repetição ou pelo olhar fixo, mas não precisa ser assim. Um de nós, Akira, teve uma experiência de dirigir em rodovia, o que exigiu uma parada no acostamento para permitir que ele se familiarizasse com os pedais e o volante para “reiniciar”. Felizmente, é raro na natureza.

Configuração simples

Não sabemos muito sobre Jamais Fu. Mas imaginamos que seria muito fácil induzir em laboratório. Se você pedir a alguém para repetir algo indefinidamente, muitas vezes essa pessoa descobrirá que isso se torna sem sentido e confuso.

Este foi o projeto básico de nossos experimentos em Jamais Fu. No primeiro experimento, 94 estudantes universitários passaram o tempo escrevendo repetidamente a mesma palavra. Eles fizeram isso usando doze palavras diferentes que variavam de palavras comuns, como “porta”, a palavras menos comuns, como “asa”.

Pedimos aos participantes que copiassem a palavra o mais rápido possível, mas dissemos-lhes que podiam parar e demos-lhes alguns motivos pelos quais poderiam parar, incluindo sentirem-se estranhos, ficarem entediados ou machucarem as mãos. Parar porque as coisas começaram a ficar estranhas foi a escolha mais comum, com cerca de 70% parando pelo menos uma vez por sentir algo que definimos como “jamais vu”. Isso geralmente acontece após cerca de 1 minuto (33 repetições) – geralmente para palavras familiares.

Num segundo experimento utilizamos apenas a palavra “o”, acreditando ser a mais comum. Desta vez, 55% das pessoas pararam de escrever por motivos consistentes com a nossa definição de jamais vu (mas após 27 repetições).

As pessoas descreveram suas experiências como variando de “eles perdem o significado quanto mais você olha para eles” até “eles parecem perder o controle da mão” e nosso favorito “não parece certo, quase parece que não é realmente uma palavra mas alguém está iludido.” eu pensando nisso.

Levamos cerca de 15 anos para escrever e publicar este trabalho científico. Em 2003, agíamos com base no pressentimento de que as pessoas se sentiriam estranhas ao digitar uma palavra repetidamente. Um de nós, Chris, percebeu que as falas que lhe pediam repetidamente para escrever como punição no ensino médio o faziam se sentir estranho – como se não fossem reais.

Demorou 15 anos porque não éramos tão inteligentes quanto pensávamos. Não era tão moderno quanto pensávamos que seria. Em 1907 uma das figuras anônimas fundadoras da psicologia Margaret Floy WashburnPublicados uma experiência Com uma de suas alunas que demonstrou “perda de força associativa” em palavras que foram encaradas por três minutos. As palavras tornaram-se estranhas, perderam o significado e fragmentaram-se com o tempo.

Nós reinventamos a roda. Esses métodos e investigações introspectivas caíram em desuso na psicologia.

Insights mais profundos

Nossa contribuição singular é a ideia de que as transformações e a perda de sentido na repetição são acompanhadas de um certo sentimento – jamais fou. Jamais vu é um sinal para você de que algo se tornou muito espontâneo, muito fluente, muito repetitivo. Isso nos ajuda a “sair” do nosso processamento atual, e a sensação de irrealidade é, na verdade, uma verificação da realidade.

Faz sentido que isso aconteça. Nossos sistemas cognitivos devem permanecer flexíveis, permitindo-nos direcionar nossa atenção para onde for necessário, em vez de nos perdermos em tarefas repetitivas por muito tempo.

Estamos apenas começando a compreender o jamais vu. A principal explicação científica é a “saturação” – sobrecarregar uma representação até que ela se torne inconsequente. Idéias relacionadas incluem “Efeito da mudança verbal” Repetir uma palavra repetidamente ativa os chamados vizinhos, de modo que você começa a ouvir a palavra “árvore” repetidamente, mas então os ouvintes relatam ter ouvido a palavra “vestido”, “estresse” ou “florista”.

Também parece estar relacionado com a investigação sobre o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), que Eu olhei para o efeito Olhar compulsivamente para objetos, como anéis de gás em chamas. Assim como a escrita repetitiva, os efeitos são estranhos e significam que a realidade começa a desaparecer, mas isso pode nos ajudar a compreender e tratar o TOC. Se verificar repetidamente se a porta está fechada torna a tarefa sem sentido, significa que é difícil saber se a porta está fechada e, assim, começa o círculo vicioso.

Em última análise, estamos felizes por termos ganhado o Prêmio IG Nobel de Literatura. Os vencedores destes prémios contribuem com trabalhos científicos que “fazem rir e depois pensar”. Esperamos que o nosso trabalho sobre jamais vu inspire mais pesquisas e maiores insights no futuro próximo.

autor: Cristóvão Mullen E Akira O’Connor

comunicação: Christopher Mullan e Akira O’Connor – A Conversa

